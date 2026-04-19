19.04.2026 | 21:43

Официално от МВР: Пеевски е най-големият купувач на гласове (видео)

631 сигнала са подадени срещу хора на ДПС

ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски са шампиони по сигнали за изборни престъпления. Това показва статиката, която служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе веднага след като ЦИК обяви края на изборния ден.

Сигналите за ДПС са 631. На далечно второ място са ГЕРБ с 318 сигнала. Трети са „Възраждане“ с 18 сигнала. След тях е формацията на бившия президент Румен Радев, победител в изборите, с 16 сигнала. Срещу БСП има 13, срещу ПП-ДБ – 11. На опашката са „Величие“ със 7, ИТН с 4 и МЕЧ с 2.

„Освен тези сигнали има и много други, в които няма конкретизирана политическата сила“, посочи още Дечев.

От думите му се разбра още, че продължава да нараства броя на хората с имунитет, за които има прокурорски преписки. Те вече са 72-ма. В същото време обаче прокуратурата не е поискала нито един имунитет.

В МВР са получени 2974 сигнала за нарушения по време на изборния процес, което с 204% повече отколкото на изборите през октомври 2024 г. „Тълкуваме ги като повишено доверие спрямо новото ръководство на МВР“, подчерта Дечев.

Образувани са 614 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите. Задържани са 425 души.

Дечев открои „няколко важни случая“, макар че има „изключително много, стотици, да не кажа хиляди“.

По първия случая има образувано досъдебно производство във връзка с достатъчно данни, че кметът на Лом иска да купува гласове. Има аудиозапис, през съдия са разпитани 11 свидетели.

Министърът открои и „най-големият единичен успех – 200 000 евро във Варна, задържани 4 лица, едно от които е общински съветник“.

В Смолян тази сутрин са задържани трима души, иззети са 40 000 евро и списъци с лични данни на граждани.