БСП закрива вестник „Дума“

Партията вече не може да си издръжката му в размер на около 20 000 евро месечно

След като изпадна от парламента и съответно няма да получи и лев държавна субсидия, БСП се тресе от финансови проблеми. Драмата не подмина партийната телевизия „Българска свободна телевизия” (БСТВ). От 3 години медията е включена в черния списък на НАП заради дължими над 250 000 евро данъци.

Не че държавата има шанс да получи нещо, след като миналата година червеният пропаганден рупор хлопна кепенците. Сред завлечените от другарите на „Позитано” се оказаха и работещите в телевизията. Репортери и оператори изгоряха с по няколко заплати. Наистина отговорно поведение за партия, която се бие в гърдите, че брани интересите на трудовите хора.

След затварянето на БСТВ се оказа, че телевизията има да дава над милион евро за стари сметки за ток, наеми, задължения към доставчици. На подобен хал е и легендарният вестник „Дума”, твърди жълтият седмичник „Уикенд“. Говори се, че печатният флагман на социалистите до месец-два ще бъде закрит, тъй като партията не можела да си позволи издръжката му в размер на около 20 000 евро месечно.