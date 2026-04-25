25.04.2026 | 11:39

Тежка катастрофа до Цар Калоян, румънски моторист е загинал, петима пострадали в две коли

Катастрофата е станала тази сутрин

Моторист от Румъния е загинал, а петима души са пострадали при катастрофата край Цар Калоян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен в 9:05 ч. Инцидентът е станал в участъка между Цар Калоян и рибарниците в посока Русе.

По информация на полицията лек автомобил „Тойота Селика“, управляван от 20-годишен мъж от Попово е поднесъл на влажен участък, започнал е да криволичи по пътя, след което се е завъртял и е застанал напречно на платното на последния десен завой преди рибарниците. В този момент в участъка са преминавали три мотоциклета, пътуващи от Русе към Разград. Първите два са успели да избегнат сблъсък, но третият мотор се е ударил в автомобила. Вследствие на удара на място е загинал румънски моторист.

Движещ се след тях лек автомобил „БМВ“ с русенска регистрация също се е ударил и е излязъл от пътя, като се е преобърнал в канавката. В автомобила са пътували 58-годишен мъж от село Бъзън, който е управлявал колата, 55-годишната му съпруга, 35-годишната им дъщеря и 10-годишната им внучка.

Пострадалите, както и шофьорът на „Тойота“-та, са транспортирани в болница с различни наранявания и травми. Състоянието им се изяснява, посочват от ОД на МВР в Разград.

На място се извършва оглед на произшествието. Пътят остава затворен, като превозните средства използват обявените обходни маршрути.

Обходният маршрут за всички превозни средства, пътуващи от Русе, е през село Писанец – Вятово – Сеново – Разград. В обратната посока, от Разград, превозните средства следва да се движат през Костанденец – Сваленик – Русе. Тежкотоварните автомобили над 12 тона минават през Е-70 – разклона за Кубрат – Кубрат – Русе, посочват от ОД на МВР.