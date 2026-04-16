16.04.2026 | 21:39

Чистка в Пловдив: 12 от 13 полицейски шефове са сменени

Единственият пост, който остана непокътнат, е този на началника на полицията в село Труд

Кадровата въртележка в МВР-Пловдив приключи с безпрецедентна промяна – нови ръководители са назначени в 12 от общо 13-те районни управления в областта.

Единственият пост, който остана непокътнат, е този на началника на РУ-Труд. Сериозна промяна има и в управлението на „Пътна полиция“. Радослав Начев, който досега ръководеше сектора за специални тактически действия (СТД), застава начело на КАТ-Пловдив. За Начев постът не е непознат, тъй като вече е заемал тази длъжност в миналото. Той заменя Красимир Нешев, който бе отстранен от системата след дисциплинарно производство.

Началник на РУ-Асеновград е Даниел Колев, на РУ-Карлово – Георги Гатевски, на РУ-Раковски – Миньо Борисов, на РУ-Първомай – Георги Георгиев, на РУ-Хисаря – Венцислав Акалийски, на РУ-Стамболийски – Васил Николаев. На РУ-Труд остава досегашният Атанас Бочев.