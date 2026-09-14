14.09.2026 | 17:16

CONNEXUS 2026: международен форум за технологии и иновации във Варна

Защо технологиите вече са бизнес тема

Технологичен форум с международно участие ще се проведе във Варна през октомври, под патронажа на държавния глава.

CONNEXUS 2026 – Черноморски технологичен форум ще се проведе от 5 до 7 октомври 2026 г. във Варна, под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова.

На едно място ще се съберат предприемачи, инвеститори, учени, технологични компании и институции от България, Европа и Черноморския регион. Целта е по-амбициозна от организирането на поредно технологично събитие – Варна да се превърне във водещ технологичен и инвестиционен център в Европа и в мост между европейските и черноморските икономики.

Защо технологиите вече са бизнес тема

Ролята на изкуствения интелект отдавна не се ограничава до технологичния сектор – той присъства в производството, земеделието, транспорта, туризма, здравеопазването и публичната администрация. Автоматизацията става начин за справяне с нарастващите разходи и недостига на кадри, а киберсигурността – условие за устойчивост на всяка организация, която работи с данни и дигитална инфраструктура.

На тази логика е изградена и тридневната програма на форума. Вместо да представя технологиите поотделно, CONNEXUS свързва изкуствения интелект, автоматизацията, киберсигурността и дигиталната трансформация с темите за инвестициите и индустриалния растеж. Към хоризонталните направления се добавят и секторни приложения в морските технологии, умните градове, туризма, биотехнологиите и умното земеделие.

Ден първи: стратегическата рамка

Първият ден е посветен на новите възможности за растеж и ефективност чрез изкуствен интелект и технологии. Програмата започва с официално откриване, в което ще се включат Емил Цанков, председател на Управителния съвет на ИКТ Клъстер Варна, и д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП. Сред акцентите е речта на президента Илияна Йотова, която ще постави темата за технологичния суверенитет и индустриалното развитие на Черноморския регион в по-широк икономически контекст.

Следва разговор за това как Европа може да изгражда собствен иновационен капацитет, докато развива партньорства с водещите технологични екосистеми в света – с участието на Lars Frølund от MIT.

Сред останалите акценти на деня са индустриалната трансформация за сигурни европейски вериги на доставки, с участието на Robin Peeters, заместник-посланик на Нидерландия, и разговорът за технологичен трансфер и мащабиране на черноморската иновационна екосистема, с участието на Светослава Георгиева, председател на Управителния съвет на European Innovation Council Fund, и видеообръщение на европейския комисар Екатерина Захариева.

Отделен панел свързва науката, медицината и бизнеса около темата за биотехнологиите – с участието на Кристина Ескенази (модератор), Трифон Цеков, Димитър Карловски, проф. Елица Енчева, проф. Антон Тончев, проф. Кристина Близнакова, проф. Кръстена Николова и доц. Оскан Тасинов.

В блока за приложен изкуствен интелект Gilad Barash от Matrix IFS ще разгледа как компаниите преминават от осъзнаване на потенциала на AI към измерими бизнес резултати.

Денят продължава с два двустранни бизнес формата – българо-белгийски, с участието на Paul Lambert, посланик на Белгия в България, и българо-френски, с участието на Michael Roux, представител на Франция, и Stefan Muntoiu от Jan De Nul.

Ден втори: когато изкуственият интелект трябва да проработи

Вторият ден измества фокуса от стратегията към практическото внедряване. Д-р Arthur Kordon от Kordon Consulting ще разгледа прехода от ранните фази на използване на AI към агентни системи и новия модел на взаимодействие между хора и изкуствен интелект, а практически казус от украинската компания Strateg (Одеса) ще покаже как AI се използва за разработване и усъвършенстване на рецептури за материали.

Мартин Куванджиев ще представи пресечната точка между блокчейн, финтех и изкуствен интелект.

Киберсигурността е тема на панел с Драгомир Вътков от QIAGEN (модератор), Християн Даскалов, Ясен Танев, Александър Минчев от Abilix Soft, Paul Lambert и Йоана Колева, насочен към защитата на данни, дигиталните идентичности и веригите на доставки.

В блока за автоматизация ще стане дума за това как роботиката, цифровите близнаци и свързаните системи подобряват градските услуги, земеделието и мобилността – с участието на проф. Teade Punter, Калин Костадинов от GATE, проф. Кисимов от УНСС, Илия Йорданов от ONDO и Христо Христов от TopMobility.

Морските технологии, естествена тема за Варна и Черноморския регион, ще бъдат разгледани от Светлин Стоянов от MTG Dolphin, Cemile Koseler Usta от Истанбулската индустриална камара и Григор Кънчев от Unity Ship Management.

Технологичният разговор стига и до туризма чрез Андрей Лилов от URBO Studio, Елица Стоилова от UMNI.bg и Антон Михалев от Eurodesign Systems, които ще представят различни гледни точки към интелигентния туризъм и идеята за интелигентна хотелска стая.

Панел за финансиране, износ и рискови фондове събира представители на Национален иновационен фонд, Агенция по заетостта, Фонд на фондовете и Българска агенция за експортно застраховане, а модератор е д-р Бойко Таков.

Българо-турският бизнес обмен, с участието на Kerem Ozbek (модератор), проф. д-р Rengin от Университет Къркларели и Miray Şanlı от Technopark İzmir, е насочен към технологичен трансфер и достъп до нови пазари.

Ден трети: бизнесът на утрешния ден

В третия ден фокусът се измества от внедряването на технологии към изграждането на бизнеса на бъдещето. Централна тема е оптимизацията на бизнес процесите чрез AI агенти, автоматизация и геймификация – с участието на представители на Imperia Online (Цветан Русимов), CreaTech (Геновева Христова), Loquiz (Eric Hints) и ProCom (Dominik Petek).

Дискусия ще потърси отговор и на въпроса каква технологична инфраструктура е нужна на бизнеса – персонална, локална, хибридна или облачна, включително практическа рамка за 90-дневни пилотни проекти.

Технологичен обмен с Турция, Нидерландия и Великобритания

Една от отличителните черти на CONNEXUS е международният му фокус. В рамките на форума са предвидени специализирани двустранни формати с Турция, Нидерландия и Обединеното кралство, насочени към технологичен обмен, инвестиции и достъп до нови пазари – тема, която за компаниите от Черноморския регион често е поне толкова важна, колкото капиталът и кадрите.

Какво следва след последния панел

Организаторите искат ефектът от трите дни да продължи и след последния панел. Затова като конкретни резултати от форума са заложени формулирането на препоръки за политики за иновации и изготвянето на пътна карта за дигитална трансформация на бизнеса.

Варна в центъра на картата

Съчетанието от развиваща се ИКТ екосистема, университети, морска индустрия, предприемачество и стратегическо място на Черно море прави Варна естествена сцена за срещата между технологични компании, наука и международен бизнес. Черноморският регион има потенциал да се превърне в по-видима част от европейската технологична карта, не само географски, но и като пространство за иновации и сътрудничество.

Форумът като място за срещи

CONNEXUS 2026 ще се проведе в хотел „Черно море“ във Варна, с два паралелни програмни потока, технологични демонстрации, B2B срещи и нетуъркинг формати. В рамките на форума ще функционира и експо зона с 35 технологични компании, които ще представят иновативни продукти и ще правят демонстрации на живо.

Списъкът с лектори и участници в програмата продължава да расте.

Организатор

Организатор на форума е ИКТ Клъстер – Варна в партньорство с Община Варна, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++ и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ARC Fund).

ИКТ Клъстер – Варна – организацията обединява експерти и институции, работещи за развитието на Варна като технологичен хъб на Черноморския регион.

Материалът се разпространява с медийната подкрепа на PrMarket.bg.

Начин на участие

Детайли за регистрация и възможности за участие в експо зоната са публикувани на официалния сайт на CONNEXUS „Черноморски технологичен форум“: blackseatech.org.