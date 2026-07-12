12.07.2026 | 22:12

Деньо от ДАНС не помнел защо е върнал Невзоров в България

Възможно ли е Денев да има деменция?

„Бившият председател на ДАНС Деньо Денев каза, че не помни защо първо издава заповед за експулсиране на собственика на КУБ Олег Невзоров (станал известен с незаконното ваканционно селище „Баба Алино“) и 10 дни по-късно отменя заповедта си“, заяви пред Нова тeлевизия генерал Румен Миланов, депутат от „Прогресивна България“.

Той не каза къде Денев е заявил това, но вероятно е било на закритото заседание на Комисията за контрол на службите в НС, която наскоро изслуша Денев и бившия шеф на ДАНС-Варна, който предлага Невзоров да бъде изгонен като опасен за националната сигурност.

На въпрос на водещата да не би Денев да има деменция за нещо, което е станало преди година, Миланов каза, че не иска да влиза в медицински термини и добави, „явно се е намесило телефонното право и Денев е отменил заповедта си“.

Наскоро вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че рано или късно „хората, които са усвоявали парите на Невзоров, ще бъдат изправени пред съда“.

Деньо Денев бе отстранен като председател на ДАНС още в началото на мандата на правителството на Радев. Той бе заменен от Станчо Станев, бивш охранител на президента и служител в Агенция „Митници“.