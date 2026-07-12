12.07.2026 | 16:12

Една „специална фирма“ – проф. Георги Касчиев с разказ за уволнението си от АЕЦ

Енергийният експерт говори за плачевно финансово състояние на централата в Козлодуй - дълг от 75 млн. евро, уредени търгове за "крупни бизнесмени", "корумпирани ръководители"

Странното уволнение „по терлици“ на енергийния експерт проф. Георги Касчиев от директорския борд в АЕЦ „Козлодуй“ и замяната му с кадър на службите е напът да разкрие доста проблеми в аеца. Разкритията направи самият Касичев, който в дълга фейсбук публикация говори не само за това, че е разбрал, че е освободен от медиите, но и за финансовото състояние на атомната централа. „До мен достигаха и сигнали за манипулирани обществени поръчки в полза на крупни бизнесмени, придвижвани от корумпирани ръководители и служители в АЕЦ.

Най-видннят резултат от лошото управление на АЕЦ е шокиращото влошаване на финансовото състояние на централата. Поради това, за да може да се плащат заплати и раздутите разходи, през пролетта на 2025 г се е наложило. централата да вземе банков заем от десетки милиони лева“ – написа енергийният експерт. И заподозря, че зад овобождаването му стои конкретна обществена поръчка за възскъпа арматура.

Съветът на директорите на Българския енергиен холдинг е освободил тихо Касчиев от директорския борд в АЕЦ „Козлодуй“ и назначи на негово място Драгомир Димитров. 76-годишният експерт Касчиев влезе в борда през март, докато служебен министър на енергетиката бе Трайчо Трайков. Димитров пък е бивш офицер от разузнаването. От 2012 г. до 2015 г. той бе председател на Националната разузнавателна служба (НРС), а след това и на трансформираната Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) до юли 2018 г.

Тази смяна на новата власт не бе оповестена, а любопитното е, че тази сутрин енергийната министърка Ива Петрова заяви в ефира на БНТ, че одит на АЕЦ-а не е правен все още. Просто правителството искало да работи със свой екип. Така излиза, че единствената обосновка за рокадите в аеца е желанието на кабинета „Радев“ да си назначи доверени хора.

Проф. Касчиев обаче разказва „от кухнята“ на какво се е натъкнал:

„Още преди назначаването ми бях наясно, че в последните години в АЕЦ текат процеси на деградация. Те започнаха след смените през есента на 2022 г., когато в ръководството на централата започнаха да се редуват некомпетентни и обслужващи чужди интереси хора. Резултатите – значително намаляване на електропроизводството (съответно на обема на продажбите), рязко нарастване на разходите за ремонт и поддръжка, увеличаване на персонала, вземане на изключително вредни управленски решения и т.н. До мен достигаха и сигнали за манипулирани обществени поръчки в полза на крупни бизнесмени, придвижвани от корумпирани ръководители и служители в АЕЦ.

Най-видннят резултат от лошото управление на АЕЦ е шокиращото влошаване на финансовото състояние на централата. Поради това, за да може да се плащат заплати и раздутите разходи, през пролетта на 2025 г. се е наложило централата да вземе банков заем от десетки милиони лв. Той наскоро бе изплатен, но със средства взети от дъщерната компания „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“ (по споразумение за овърдрафт). Към 10 юли т.г. АЕЦ „Козлодуй“ дължи на дъщерната си компания близо 75 млн. евро, като според последната бизнес прогноза дужеството ще може да върне само част от тях до края на годината.

След като си изясних плачевното състояние на централата и с грижата на добър стопанин предприех редица мерки за обуздаване на разходите. По мое искане бе разработена програма за намаляване на разходите на дружеството във всички сфери и план за оптимизиране на персонала, които трябваше да бъдат обсъдени на СД на 16 юли т.г.

По мое настояване СД отказа да задвижи договори за над два милиона евро, за които се ориентирах, че не са нужни, или са излишни или просто са грешни решения. Беше ясно, че повечето от тях се пробутват в интерес на определени фирми.

Защо точно сега светкавично съм освободен от поста? Моето обяснение е следното.

Получих информация, че една „специална“ фирма е доставила арматури на фантастично високи цени – десетки пъти по-високи от нормалните. Всяка една от тези арматури е по-скъпа от нов лек автомобил Мерцедес – С клас или CLA. Сделка която вони на корупция от километри. Възложих да се проведе разследване, което да изясни кой от ръководството по веригата е замесен в манипулирането на тази обществена поръчка. Резултатите от него трябваше да се докладват на СД на 16 юли.

Следващото разследване, което бях планирал бе за доставка, осъществена от същата „специална“ фирма. Касае се за обществена поръчка, при която със „специалната“ фирма е подписан договор за доставка на компоненти за над 15,5 млн. лв. Само че се оказва, че „специалната“ фирма по някакъв начин е убедила производителя на това оборудване да бъде подизпълнител и му е платила малко над 7,5 млн. лв. Чиста печалба над 8 млн. лв., което личи от договорите, които ми бяха представени.

От проверка в Агенцията за обществени поръчки установих, че наскоро е публикувана обява за обществена поръчка за проектиране, изработване и доставка на 44 „чохъла“ ( за отработено гориво от ВВЕР-1000) с прогнозна стойност почти 33 млн. евро (която вероятно ще набъбне до 35-40 млн. евро). И това след като вече е проведена обществена поръчка за 24 „чохъла“, спечелена от руския производител на оригиналното оборудване, сключен е договор с него и е получена е дерогация от МС.

Преди седмица бяха получени и уверения, че доставката на първите „чохли“ ще се осъществи още пролетта на следващата година и централата няма да спре. Тези 24 „чохъла“ са достатъчни да осигурят работата на двата блока през следващите 6-7 години. Поради това новата процедура става излишна и изисках тя да бъде прекратена, отделно че нямаме и такива средства. Беше ми намекнато, че вероятният победител в евентуален търг е ясен – известен пернишки бизнесмен, който имал голямо влияние сред политиците от всички партии. Доколкото разбрах от БЕХ и МЕ се издигали „некои саображения“ да не се бърза с прекратяването.

Въпросът трябваше да се реши на заседанието на СД на 16 юли. Е, сега вече е ясно че той няма да се постави. Ясно е и кой стои зад моето отстраняване и защо точно сега.

Още нещо. Познавайки механизмите за вземане на подобни решения съм наясно, че решението не е взето от БЕХ, а идва от ръководството на МЕ, или най-малкото е съгласувано с него. Т.е. това е политическо решение, смисълът на което е да се отстрани този, който защитава интересите на централата, а не интересите на опред определени бизнесмени.

Интересно развитие на обещанията на ПБ за борба с олигарсите.