„Фантастико“ пред МИГNews: Не се продаваме на Пеевски

Търговската верига „Фантастико“ поиска право на отговор по повод кратка публикация в МИГNews.info относно упоритите слухове, че корупционерът Делян Пеевски е поискал да я купи.
В позицията на оперативния директор Владимир Николов се казва, че няма такава сделка.
Единствената верига български хипермаркети е категорична:
„Информираме Ви, че не са водени разговори за промяна в собствеността на „Фантастико груп“ ООД и не се планира продажба на компанията.
Нейното развитие ще продължи по пътя, който сме начертали, следвайки ценностите от създаването ѝ през 1991 г.“
Търговската верига ще продължи да бъде семейна компания, потвърди новият оперативен президент в емоционално послание. Неговите думи идват само дни след кончината на баща му Валери Николов.
