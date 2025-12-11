Правителството подаде оставка!
Чуваме гласа на гражданите, трябва да кажат какво да е следващото управление, каза премиерът
11.12.2025 | 21:25
„Фантастико“ пред МИГNews: Не се продаваме на Пеевски
Търговската верига ще продължи да бъде семейна компания

Търговската верига „Фантастико“ поиска право на отговор по повод кратка публикация в МИГNews.info относно упоритите слухове, че корупционерът Делян Пеевски е поискал да я купи.

В позицията на оперативния директор Владимир Николов се казва, че няма такава сделка.

Единствената верига български хипермаркети е категорична:

„Информираме Ви, че не са водени разговори за промяна в собствеността на „Фантастико груп“ ООД и не се планира продажба на компанията.

Нейното развитие ще продължи по пътя, който сме начертали, следвайки ценностите от създаването ѝ през 1991 г.“

Търговската верига ще продължи да бъде семейна компания, потвърди новият оперативен президент в емоционално послание. Неговите думи идват само дни след кончината на баща му Валери Николов.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране