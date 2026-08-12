12.08.2026 | 18:58

Готвят линч за групата на пловдивските убийци

Непълнолетните психопати разбили черепа на Георги Кузев и го използвали за пепелник

„На Младежкия хълм в Пловдив са извършени действия, каквито не съм виждал през 20-годишния си професионален стаж. Жертвата Георги Кузев се е качил на хълма, където младежите били разделени на две групи. Първата група го открила и започнала жесток побой. По-късно към нея се присъединила и втората група.

След това започнали и издевателствата над жертвата. Младежите го унижавали на тема мъжко достойнство, казали му, че ще го кастрират на място, а със запалка опитали да горят едното му ухо.

След като черепът му бил разбит, нападателите използвали раната му като пепелник, като тръскали цигари в нея и ги гасили върху него. Следващите цигари били гасени в дланите му. Използвали са дезодорант, за да пръскат в раните му, шегувайки се, че ще го дезинфектират.“ Смразяващия разказ за убийството на 37-годишния мъж от Пловдив, който продавал картофи на пазара и бе жестоко умъртвен от група тийнейджъри, направи съдията по делото от Пловдивския окръжен съд Петко Минев пред Нова телевизия.

Магистратът остави петимата непълнолетни извършители на животинското убийство в ареста по изключение. Той получава масова обществена подкрепа, макар мнозина да го упрекват, че е разрешил публичното обявяване на решението в съда. „Целта бе обществото да бъде информирано за опасни процеси“, заяви съдията, който е бил окръжен прокурор в Пловдив.

Разказът му за зверствата на Младежкия хълм повдигнаха завесата над още детайли от патологичното поведение на непълнолетните. Стана ясно, че по време на нападението младежите използвали и два колана, с които мъжът бил душен със сила. Две момчета се опитали да се намесят, защото се уплашили, че жертвата ще бъде убита.

След това мъжът бил обърнат по корем, а със същите два колана му е нанасян побой. Нападателите го попитали дали има семейство. Той отговорил, че родителите му са поразени от мълния. Младежите заявили, че очевидно си търси жена, след което с кубинка го ударили в устата и му казали, че няма да си търси жена, а ще си търси зъбите.

Групата носила и малък авариен чук. Подигравали се на мъжа, че е беден и има стар телефон, след което с чука разбили телефона.

След проявата един от насилниците възкликнал, че това е първата им „акция“. По думите на съдията младежите се изживявали като „ловци на педофили“. Те извадили знаме със свастика и си направили снимка, която изглежда като семейна, на фона на първата си агонизираща жертва.

След като взели парите на мъжа, първият разпитан по случая бил родител на дете с аутизъм, който разхождал детето си в подножието на Младежкия хълм. Детето издавало нечленоразделни звуци. Групата минала покрай тях и започнала да „грухти“, след което младежите избухнали в смях. Малко по-късно същият родител намерил жертвата на побоя, занесъл му вода и му предложил да се обади на телефон 112.

Както вече е известно, след деянието групата отишла да яде дюнери, а по-късно купили голяма бутилка водка и енергийни напитки, за да полеят акцията.

Цялата жестокост била заснета и публикувана в социалните мрежи. Извън петимата обвиняеми в съдебната зала били споменати и други лица. Един от обвиняемите говорил за група, която се нарича „Ку Клукс Клан 2013 Пловдив“. Петко Минев заяви, че се е запознал с действията на тази група, а деянията им били силно смущаващи. Според него такъв тип агресия обикновено не е първа проява. Преди да се стигне до такова деяние, обикновено се извършвали по-малки прояви.

Според закона за лицата, навършили 14, но не и 16 години, се предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода. За младежите, навършили 16 години, предвиденото наказание е от 5 до 12 години лишаване от свобода. Ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършване на 18 години. Момчетата ще бъдат в поправителния дом в Бойчиновци, а момичетата – в затворническо общежитие към затвора в Сливен.

„Такова принизяване на човек не съм виждал в моя стаж. Цялото тяло на мъжа няма здраво място“, каза съдия Петко Минев и уточни, че нападателите се опитали да нарисуват и свастика на ръката на жертвата, но заради обилното кървене не са успели.

Ужасяващата история предизвика не само масови коментари, но и огромен гняв. В социалните мрежи започна акция за издирване и на останалите членове от групата, които са снимали екзекуцията, но не са в ареста. Не са малко призивите за линч над младежите, които евентуално ще се измъкнат от наказание, а органите на МВР били силно притеснени, че потресаващото насилие ще предизвика не по-малко смущаващи ответни реакции. По данни на „Филтър“ органите на реда в Пловдив и района са мобилизирани и подсилени с колеги от страната, за да предотвратят евентуални последващи кръвопролития.

Извращенията на „Ку Клус Клан 2013 Пловдив“

Групата „Ку Клукс Клан 2013 Пловдив“ се споменава в различни съдебни и журналистически разследвания във връзка с наказателни дела срещу младежки престъпни компании, самоопределящи се като „ловци на педофили“. Свидетели по дела в Пловдив и региона сочат участие на обвиняеми лица в тази формация, която е упражнявала физическо и психическо насилие, малтретиране, включително горене с цигари, след което е заснемала деянията си.

Подобни организации функционират предимно в интернет и социалните мрежи, привличайки тийнейджъри и младежи под претекст за граждански арести или морална саморазправа, които обаче често прерастват в жестоки престъпления от омраза. Голям скандал се разиграва през 2009 г. в Асеновград, когато в помещение на общинската библиотека е установена сбирка с елементи на Ку Клукс Клан, макар тогава официално да се твърди, че мястото се ползва от младежи за рок репетиции.