15.04.2026 | 20:42

„Говорещите глави“ на Пеевски лапат по 25 000 евро месечно

Напазаруваните "анализатори" правят трагикомични опити да манипулират общественото мнение

По 25 000 евро месечно прибират част от „говорещите глави“ от корупционера и председател на ДПС Делян Пеевски, за да го хвалят в медиите. Напазаруваните политолого-социолози, антрополози и обикновени журналисти прибират пачките на ръка, за да защитават политико-икономическите му интереси в телевизии, радиа, подкасти и прочие медии, където са поканени да „коментират“ актуалните политически събития по света и у нас.

Първа в списъка е бившата учителка и синдикалистка Диана Дамянова, следвана от социалният антрополог Харалан Александров, пародийната журналистка Валерия Велева, комичната политоложка от НБУ Цветанка Андреева, представящите се за анализатор Нидал Алгафари. В групичката от време на време е включван и конституционалистът проф. Пламен Киров, който е използван основно за прокарване тезите на ДПС по въпроси, свързани с главния прокурор, ВСС, Конституцията или Конституционния съд.

Всички те се използват всекидневно Делян Пеевски и правят комични опити за манипулация на обществото по всякакви теми. Диана Дамянова работеше за „Продължаваме промяната“ и след като беше изгонена започна да говори срещу бившите си работодатели. Това й поведение прави лошо впечатление на всички и хората трябва да имат едно наум и да не кредитират приказките й с никакво доверие, коментира Даниел Бузов.

Част от „говорещите глави“, които се престарават в хвалбите за шефа си, получават и по над 25 000 евро месечно. Конкретната сума е по моментна преценка на Делян Певески. Санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания олигапх използва безобразно тези хора, както за да защитават и интересите му, така и да оправдават наглото му поведение в българския политически живот.

Набедените за „анализатори“ обаче нямат никакъв авторитет в обществото. Хората не само не вярват на брътвежите им, но и ги осмиват и подлагат на убийствени критики в социалните мрежи и в коментари под техни медийни участия.