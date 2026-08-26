26.08.2026 | 21:31

Гръмнаха на бензиностанция боса на кавказката мафия в Израел (видео)

По информация на местни медии нападателят може да е използвал силиконова маска, за да прикрие самоличността си и да затрудни разследването

Известният израелски мафиотски бос Янис Юшваев беше застрелян посред бял ден на бензиностанция в Кесария. Шокиращи кадри от охранителна камера показват как предполагаемият убиец се промъква зад него и го прострелва от близко разстояние.

Юшваев, сочен от израелските власти като глава на кавказка престъпна групировка и един от най-опасните престъпници в страната, е бил нападнат в неделя – около 10 години след като оцеля при предишен опит за покушение, предаде New York Post.

На видеото се вижда как Юшваев и двама негови приятели напускат бензиностанцията. В този момент мъж, облечен със сива блуза с качулка и бейзболна шапка, ги следва от разстояние. Той се приближава незабелязано до групата, изважда пистолет и стреля по Юшваев в гръб.

Мафиотският бос се свлича на земята, докато двамата мъже до него се разбягват в паника, очевидно без да са разбрали какво се случва зад тях.

По информация на местни медии нападателят може да е използвал силиконова маска, за да прикрие самоличността си и да затрудни разследването.

Юшваев е бил описван от полицията като лидер на „престъпна банда, замесена в кръвни вражди“. Въпреки това самият той отхвърлял твърденията за връзки с организираната престъпност и настоявал, че е просто „много утвърден“ бизнесмен и собственик на ресторант.

Медиците, пристигнали на мястото, го открили без пулс и без дишане. Той е получил тежки огнестрелни рани и по-късно е бил обявен за мъртъв.

Юшваев е бил арестуван многократно по подозрения за участие в стрелби, нападения с гранати и палежи на автомобили, но в редица случаи е бил освобождаван без повдигнати обвинения.

Само шест месеца преди убийството той е бил задържан на летище „Бен Гурион“ при завръщането си от Москва. Полицията е разполагала с информация, че е планирал нападение срещу свои конкуренти, но до обвинение така и не се е стигнало.

През 2021 г. Юшваев е бил обвинен, че е заплашил бизнесмен с убийство, ако не му плати 1,1 млн. долара.

През юни 2025 г. той отново е бил арестуван – този път заради предполагаема стрелба по домове и бизнеси в Ор Акива. И тогава обаче е бил освободен без обвинение, съобщи Jerusalem Post.

Юшваев е бил известен и с изключително предпазливото си поведение. Според източници той е изисквал „пълна лоялност“ от хората си и почти никога не е разговарял по телефона, за да избегне подслушване.

„Трудно е да го осъдим и това е разочароващо“, коментира миналата година източник от израелската полиция пред Channel 12.

Сега разследващите се опитват да установят кой стои зад показното убийство и дали то е свързано с дългогодишните конфликти между престъпни групировки в Израел.