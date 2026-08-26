26.08.2026 | 22:17

Групировката около Таки и Ами е завладяла цели квартали (снимки)

Имотите им сас тайна подземни тунели, притежават 9 съседни парцела в квартал „Драгалевци“

Вилаетите на Таки и Ами са… с тайни подземни тунели и коридори. Едва ли обаче властите са открили всичките.

Изданието Bird анализира публичните данни от Кадастъра и Имотния регистър за комплекса с ресторант „Келари“, в който ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощния GPS заглушител, монтиран в джип. Девет съседни парцела (оградените с червено) и идеални части в десети парцел наблизо, са само официалните имоти, притежавани от фирми на Ами и на бившата жена на застреляния в ЮАР Красимир Каменов – Къро.

Има и къща на името на Размиг Чакърян – Ами. Групировката около Таки и Ами е завладяла цели квартали.

Екипът ни анализира и владенията им на Капитан Андреево.

Шест (6) парцела (на снимката от Кадастъра) са собственост на фирмата „Прогресив Бизнес Дивелъпмънт“ на Размиг Чакърян – Ами. Два (2) парцела са собственост на две фирми – „Паралакс 1“ и „Естейт СВ“ на Светлана Каменова – бившата жена на Къро.

Един парцел с къща е собственост лично на Размиг Чакърян – Ами. В десети парцел, с многоетажна сграда, собственици на ид. части са фирми на Ами и на бившата и на сина на Къро.

Вижте укрепените имоти с масивни огради с бодлива тел и ток. Снимките на Google Street View по улицата – успоредна на булеварда и водеща към къщите, са към 2022 г., но сигурно и автомобил на Google не се допуска да припари да направи нови. Всеки приближаващ е засичан от камерите на кръстовището още в началото на уличката (на последната снимка в галерията).