15.08.2026 | 10:15

Хакер се похвали, че е пробил Министерството на отбраната на България

ByteToBreach твърди, че е получил неоторизиран достъп до „добро количество данни“

Хакерът, който през юли изтри цялата база данни на кадастъра в Румъния и през август проби унгарското финансово министерство, сега твърди, че е проникнал във Военно-географската служба към Министерство на отбраната на България, съобщава Questona. Злоумишленикът с никнейм ByteToBreach твърди, че е получил неоторизиран достъп до „добро количество данни“. Като доказателство за твърдението си той е публикувал скрийншот в даркнет на част от предполагаемо откраднатите данни.

Questona не успя да се свърже с представители на ВГС за коментар. Инситутцията не е коментирала официално твърденията на ByteТoBreach, поради което на този етап те трябва да се считат за непотвърдени.

„Едно бързо нахлуване в много малка мрежа на въоръжените сили на България се оказа златна мина. Въпреки сравнително малкия размер на инфраструктурата, беше събрано добро количество данни от сървъри и бази данни, файлове и информации.“

Един от скрийншотите показва, че чрез Metasploit е получен достъп до устройство с IP адрес, свързан с Министерски съвет и по-точно с Военно-географската служба към Министерство на отбраната. Основната дейност на службата е да снабдява армията с геопространствени данни, карти и актуална топографска информация.

На един от скрийншотовете се вижда визуализация на база данни, включваща чувствителни данни като три имена, ЕГН, потребителски имена и пароли в хеширан вид. Чрез допълнителни бележки авторът на скрийншота споделя, че данните включват информация за висши военни служители.

Достъп с години

В продължение на години хакери са имали неоторизиран достъп до определени административни мрежи, стана ясно в началото на месеца. Дocтъпът e бил зaceчeн при внeдpявaнeтo нa нoвa нaциoнaлнa cиcтeмa зa ĸибepcигypнocт и в момента тeчe paзcлeдвaнe, за дa ce ycтaнoви пълният мaщaб нa инцидeнтa.

Не се уточнява ĸoи aдминиcтpaтивни мpeжи ca зaceгнaти или ĸaĸви видoвe ycлyги мoжe дa ca били ĸoмпpoмeтиpaни. Не е ясно дали между този инцидент и твърденията на ByteToBreach има връзка. От публикуваните от хакера скрийншоти се вижда, че предполагаемият пробив е осъществен на 6 август: ден след изявлението на Министерството на иновациите.

ByteToBreach публикува чувствителни данни в различни форуми, Telegram и дори собствен уебсайт, които е достъпен с най-обикновен браузър. Основните методи за получаване на неоторизиран достъп са използването на пароли, които вече са изтекли някъде в интернет и уязвимости в информационната инфраструктура на пострадалите организациим, пише Калдата.