29.08.2026 | 10:39
Хакери пробиха ДЗИ и източиха лични данни
"Няма отражение върху Вашите застрахователни полици, нито върху продуктите и услугите, които използвате при нас", подчертават застрахователите

ДЗИ „Общо застраховане“ информира клиентите си за възможно изтичане на лични данни. От съобщението става данни, че има пробив, който е довел до чужд достъп до имена на клиенти, единен граждански номер (ЕГН) и данни за контакт.

„Няма отражение върху Вашите застрахователни полици, нито върху продуктите и услугите, които използвате при нас“, подчертават застрахователите.

„Освен това, с оглед Вашата защита, Ви препоръчваме да бъдете особено внимателни по отношение на подозрителни телефонни обаждания, имейли или линкове към уебсайтове и да се въздържате от предоставяне на лична информация чрез непроверени канали“, допълва ДЗИ.

От съобщението става ясно, че по случая с източването на лични данни тече разследване.

Част от клиентите на ДЗИ получават уведомление за хакерския пробив директно във Viber.

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