Джуджетата натискат за свои аватари в следващия ВСС

„Джуджетата“ и „нотариусите“ в прокуратурата не са се отказали. Те ще направят опити да вкарат свои представители в следващия Висш съдебен съвет. Това коментира в предаването „(О)позиция“ на „Сега“ прокурор Владимир Николов, който е кандидат за член на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота.

„Подобни кръгове няма да се откажат. Те не могат да го направят, защото знаят какво ще последва. Ако имаме система, изградена на база на почтеност, на отговорност, на ясни правила, такъв Висш съдебен съвет ще осветли подобни порочни практики, там ще бъде отворена вратата за промяна на модела по един коренно различен начин, съответно за търсене на отговорност от лицата, които са извършили злоупотреби“, каза Николов. Затова, според него, ще има опити за въздействие върху изборния процес.

Той припомни, че след кандидатите няма хора, за които са били осветени данни и съмнения за зависимости. „Опасността е тук да бъдат представени техни аватари или проксита, които да се брандират по по-лицеприятен начин, и да продължат тази политика в следващия ВСС. Тази опасност е реална“, посочи Николов. Но допълни, че вътре в съдебната система магистратите са „неясно кой кое и какво прави“. Все пак той подозира, че „ще има и опити определени хора, които са, може би, свързани с тези кръгове, да се опитат да се представят дори като борци срещу статуквото, като някакви реформатори“.

„Организираната престъпност вирее там, където институциите оставят канал за влияние, където има зависимости, където има злоупотреби с власт, където има непрозрачни кадрови решения. Организираните престъпни групи, включително джуджетата, ги е страх от публичността“, каза още той.