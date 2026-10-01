01.10.2026 | 11:43

Илиян Филипов през март 2025 г.: Иван Петлешков готви покушение срещу мен

Подал съм официални сигнали, твърди убитият пловдивски бизнесмен

Бизнесменът и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов, който беше убит в нощта срещу 30 септември, още през март 2025 г. публично заяви, че разполага с информация за подготвяно покушение срещу него и че е подал официални сигнали. Тогава той посочи като организатор на предполагаемото покушение бизнесмена Иван Петлешков. Твърденията на Филипов не са доказани, а Петлешков е отхвърлял отправените срещу него обвинения.

В същото време директорът на пловдивската полиция Васил Костадинов заяви след убийството, че в МВР няма информация за отправяни към Филипов заплахи, както и че към момента няма данни за подадени от него сигнали. Разследването за убийството продължава по всички възможни версии.

Конфликтът между Филипов и Петлешков избухна публично през пролетта на 2025 г. Преди това двамата бизнесмени са били близки, но отношенията им се влошили след прекратяването на рекламен договор между компании на Филипов и пловдивския сайт „Трафик Нюз“.

В своята позиция Филипов твърдеше, че след прекратяването на договора срещу него и бизнеса му е започнала „открита кампания за очерняне“, която според него била организирана от Петлешков.

Тогава бизнесменът отправи и редица тежки обвинения срещу Петлешков – за влияние върху местната власт и полицията, контрол върху футболни фенове, участие в контрабандни канали и други престъпни дейности. Тези твърдения бяха позиции и обвинения на самия Филипов и не следва да се приемат като установени факти.

Най-сериозното му твърдение обаче беше свързано с предполагаемото покушение срещу него.

„Да – имам информация, че се готви покушение“

В публикуваната през март 2025 г. позиция Филипов започва с думите: „Един човек държи Пловдив в страх. Докога?“

След това той заявява, че според него Пловдив е превръщан в „частна територия“ и отправя остри обвинения към Иван Петлешков.

Филипов твърди, че Петлешков стои зад „Трафик Нюз“ и използва медията като инструмент за натиск и очерняне. Той отправя обвинения и за влиянието на Петлешков върху част от местната полиция и общинската власт, както и за предполагаем контрол върху футболни фенове чрез бойни зали.

В позицията си Филипов споменава и акция, при която според него са били задържани служители на нощния клуб „Бушидо“ при товарене и разтоварване на контрабандни цигари. Той твърди, че случаят е бил „услужливо премълчан“ от медиите и полицията. Тези твърдения също не са установени като факти в рамките на настоящото разследване.

Бизнесменът описва и начина, по който според него Петлешков се движи из Пловдив – с брониран автомобил, пилотни коли и въоръжена охрана.

След това Филипов описва конфликта между двамата и прекратяването на рекламния договор с „Трафик Нюз“: „Имах нещастието да правя бизнес с този човек. Холдингът ми – част от ПИМК Холдинг Груп – плащаше шестцифрени суми за реклама в Трафик Нюз на годишна база. С всеки месец цените нарастваха, натискът се увеличаваше. След като прекратихме рекламния договор, срещу нас започна открита кампания за очерняне – с платени „позиции“, пълни с лъжи, манипулации и омраза.“ Филипов продължава: „Нито дума истина – само опити да се урони името на фирмите ни и доверието в работата ни. Защото отказахме да се подчиняваме.“

Твърдението за подготвяно убийство

Най-пряко Филипов говори за предполагаемото покушение срещу него в следващата част от позицията: „Да – имам информация, че се готви покушение срещу мен, организирано от Иван Петлешков. Подал съм официални сигнали.“

Публикуваме писмото без интерпретации и без присъди. Твърденията в него са на самия Илиян Филипов:

“Скъпи пловдивчани,

Време е да кажем истината – ясно, директно и без страх. Време е да защитим Пловдив от онези, които искат да го превърнат в своя частна територия – за влияние, за печалба и за престъпна власт.

Медията Трафик Нюз, която по дефиниция би трябвало да информира обществото обективно, отдавна се опитват да използват като бухалка – инструмент за натиск, манипулация и очерняне. Един от нейните основни задкулисни „режисьори“ е Иван Петлешков.

Кой е Иван Петлешков?

Той не е просто бизнесмен. Това е човек, който ръководи частна охранителна фирма – Трафик Сот, печелеща съмнителни обществени поръчки, особено след като движението му Браво Пловдив влезе в Общинския съвет – с петима съветници, избрани по начин, който оставя твърде много въпроси без отговори.

В целия град се говори, че определени началници на РПУ-та са под негов контрол и на заплата при него. Те изпълняват нарежданията му без да питат „защо“ – дори когато това е срещу интереса на гражданите.

Петлешков е и съсобственик в Бушидо – най-големия нощен клуб в града, където разпространението на наркотици и райски газ е публична тайна. Всички го знаят. Всички го виждат. Но институциите – мълчат. В рекламите на клуба, без свян, се качват снимки на млади хора, които дишат балони с райски газ – забранен от закона.

Той е и ръководител на т.нар. „кръг Бушидо“ – паралелна структура, която за по-малко от година овладя ключови общински ресори, включително транспорта, ръководен от неговия доверен човек Ерол Садъков.

Сред футболното общество в града също няма съмнение – контролира феновете и на двата клуба чрез бойни зали, които уж спонсорира, но всъщност използва за изграждане на лични „ударни групи“.

Всички помним как преди 4 месеца бяха заловени контрабандни цигари до Пловдив – 3000 мастербокса на стойност над 7.5 милиона лева. Хванаха служители на Бушидо да товарят и разтоварват контрабандните кашони. Но това беше услужливо премълчано – и от медиите, и от полицията.

Сред криминалните среди се говори открито: всички контрабандни канали и организирани престъпни дейности в Пловдив и региона се случват единствено с негово одобрение. Това е говорената истина в подземния свят – истина, която институциите отказват да погледнат в очите.

Иван Петлешков се движи с брониран автомобил, придружен от пилотни коли с въоръжени мъже със слушалки – мускулести и подготвени. Демонстрацията по улиците на Пловдив – с кортежа му – създава страх и възмущение у обикновените хора. Градът ни не е частна военна зона. Но Петлешков се държи така.

Имах нещастието да правя бизнес с този човек. Холдингът ми – част от ПИМК Холдинг Груп – плащаше шестцифрени суми за реклама в Трафик Нюз на годишна база. С всеки месец цените нарастваха, натискът се увеличаваше. След като прекратихме рекламния договор, срещу нас започна открита кампания за очерняне – с платени „позиции“, пълни с лъжи, манипулации и омраза. Нито дума истина – само опити да се урони името на фирмите ни и доверието в работата ни. Защото отказахме да се подчиняваме.

Скъпи съграждани,

Не можем да мълчим повече.

Не можем да позволим на един човек да подменя демокрацията, да държи общината, полицията и медиите под контрол, да тровят децата ни и да превзема Пловдив.

Призовавам истинските медии, гражданското общество и отговорните институции да се събудят. Да разследват. Да действат.

Пловдив не е за продан.

Пловдив не е бухалка.

Пловдив заслужава честност, законност и сигурност.

С уважение: Илиян Филипов”