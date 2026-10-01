01.10.2026 | 10:52

Славчо Мегеров е бил съдружник, а не служител на Илиян Филипов (документи)

Тяхна обща фирма е купила апетитен терен за 3,1 млн. лв. полите на Витоша

Славчо Мегеров, който беше зрелищно задържан за убийството на Илиян Филипов, е сочен като негов „служител“.

„Служителят“ Мегеров е бил съдружник с Филипов във фирмата „Ви Ем Резидънс“. През 2023 г. фирмата придобива много апетитен имот в полите на Витоша за 3,1 милиона лева.

Две години по-късно Мегеров излиза от фирмата. През май месец тази година фирмата получава от Инвестбанк кредит от 23 милиона лева, за да строи комплекс. Това разкрива данните от държавните регистри, която фирмите са свързани с обществени поръчки и данни за собственост от данни от Кадастъра.