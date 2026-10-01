01.10.2026 | 10:46

Самолет от мантинели – с това ли е летял Пеевски?

“Спектрум” не е участвало в обществени поръчки. Но именно в отчета на фирмата за 2020 г. виждаме 36 млн. лв. активи

Фирмата „Спектрум Еър“, собственост на бащата на посланика ни в ОАЕ, която кабинета на Румен Радев свърза с полетите на Пеевски, вече 5 години не подава коректни финансови отчети пред Търговския регистър и е в нарушение на закона! Управител на дружеството е бил щатният служител на Държавна сигурност Иво Иванов, чийто подпис стои под отчета за 2020 г.

Иво Йорданов Иванов – управител на „Спектрум Еър“ от 10/2019 до 04/2022, е бивш генерален консул в Милано и зам.-министър на отбраната (2002-2005) в правителството на НДСВ с премиер Симеон Сакскобургготски. По това време Делян Пеевски е парламентарен секретар на министъра на транспорта, назначен е в борда на „Пристанище Варна“ и е председател на младежкото НДСВ. В края на 2005 г. и Пеевски става зам.-министър по бедствията и авариите в кабинета на Сергей Станишев.

Според Демерджиев, цитираме: „През 2020 г. едно от дружествата, участвало в обществените поръчки, е закупило самолет на стойност 36 милиона лева.“ и „Самолетът е бил прехвърлен на малтийско дружество, поради което е изисквана информация и от малтийските служби“. Посланикът ни в ОАЕ пък заяви пред бТВ, че нито той, нито членовете на семейството му имат връзка с полетите на Пеевски.

“Спектрум” не е участвало в обществени поръчки. Но именно в отчета на “Спектрум” за 2020 г. виждаме 36 милиона лева активи.

В отчета на „Спектрум Еър“ за 2020 г. (същият документ е подаден и през 2024 и 2025) освен активите за близо 36 млн. лв. се виждат и получени над 62 млн. лв. заеми и близо 25 млн. лв. налични парични средства. Не става ясно дали заемите са от банка или са междуфирмени.

Дали този фирмен актив е самолетът закупен с пари от обществените поръчки за мантинели? Как са стигнали тези пари до “Спектрум”? Същият самолет ли е прехвърлен на малтийско дружество и на него ли е летял санкционираният за корупция по Магнитски депутат Делян Пеевски?

Редно е след като каза “А”, министър Иван Демерджиев да каже и “Б” и да продължи с разясненията, за да не остават съмнения.

От фейсбук страницата на BIRD.bg