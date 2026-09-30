30.09.2026 | 20:13

Арестуван е 51-годишния Славчо Мегеров за екзекуцията на Филипов

Заподозреният е бил служител в една от фирмите на бизнесмена, лежал е 11 години за убийство

Бивш служител на убития пловдивски бизнесмен Илиян Филипов е бил задържан в София във връзка с разследването на убийството му, съобщава „24 часа“.

Според информацията задържаният е 51-годишният Славчо Мегеров, който допреди няколко месеца е работил в една от фирмите на Филипов. Мегеров има криминално досие и е излежал 11 години затвор за убийство, извършено през 1992 г. Според публикацията тогава той и двама негови познати са нападнали мъж в нощно заведение в Пловдив, който по-късно е починал от нанесените му травми.

Именно Мегеров е посочен като мъжа, чиято снимка с качулка и суичър беше разпространена по-рано днес във връзка с убийството на Илиян Филипов. Кадърът е от видеокамери в района на местопрестъплението.

Убийството на Илиян Филипов беше извършено около 1:00 часа тази нощ в Пловдив. По данни на разследването бизнесменът е бил прострелян с огнестрелно оръжие, като смъртта му е констатирана на място.

Окръжна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебното производство за умишлено убийство, а служители на ОДМВР – Пловдив и Главна дирекция „Национална полиция“ работят по всички версии.

Илиян Филипов беше собственик на транспортната компания ПИМК и президент на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив). Името му беше свързано и със строителството и реконструкцията на стадион „Христо Ботев“.

Според данни, във фирмите на Филипов са работили над 3000 души. Основната му транспортна компания ПИМК е сред големите предприятия в сектора, като според справка, цитирана от изданието, още през 2021 г. средносписъчният състав на ПИМК ООД е бил 1551 души.

Бизнесът на Филипов включва още компании в различни сфери, сред които строителната „ПИМК Билд“.

На този етап разследването продължава, а задържането на Мегеров е част от действията на разследващите. Няма официално потвърждение от прокуратурата, че той е извършителят на убийството.