01.10.2026 | 10:40

Тормозеният столетник Белчо Бояджиев: Внукът ми си изпуска нервите, не му се сърдя (видео)

Старецът сподели, че е доста самотен, откакто е починала съпругата му

Специалистката по столетници Мира Добрева успя да издири 101-годишния инж. Белчо Бояджиев часове, след като в социалните мрежи се появи видео как внукът му Боян, съдия от СРС, издевателства над стареца.

С добронамерено нахалство иконата на БНТ се намърда в дома на дядото, за да го разпита редовно ли е тормозен от наследника си, или става въпрос за инцидент.

„Изпуска си нервите, после съжалява и се извинява“, сподели инж. Бояджиев, който през януари ще чукне завидните 102 години.

Старецът сподели, че е доста самотен, откакто е починала съпругата му – преди 5 години. Доста преди това обаче е загубил и сина си.

„Имам две внучета – момичето е в Англия, а Боян е тука. Той е съдия“, похвали се дядото.

Мира Добрева се опита да му обясни, че не е нормално на стар човек да се крещи и да се сипят гнусни заплахи, но той напълно оправда Боян: „Вижте, на него му е трудно, гледа две деца, жена му е в болница.“ И похвали магистрата, че му помагал да се облича и му закачал картини по стените.

Запитан от водещата дали няма да се чувства по-добре в хоспис, Белчо заяви, че няма нужда от такива грижи, тъй като повечето неща в ежедневието си все още върши сам без особени затруднения.