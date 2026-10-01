Тормозеният столетник Белчо Бояджиев: Внукът ми си изпуска нервите, не му се сърдя (видео)

Специалистката по столетници Мира Добрева успя да издири 101-годишния инж. Белчо Бояджиев часове, след като в социалните мрежи се появи видео как внукът му Боян, съдия от СРС, издевателства над стареца.
С добронамерено нахалство иконата на БНТ се намърда в дома на дядото, за да го разпита редовно ли е тормозен от наследника си, или става въпрос за инцидент.
„Изпуска си нервите, после съжалява и се извинява“, сподели инж. Бояджиев, който през януари ще чукне завидните 102 години.
Старецът сподели, че е доста самотен, откакто е починала съпругата му – преди 5 години. Доста преди това обаче е загубил и сина си.
„Имам две внучета – момичето е в Англия, а Боян е тука. Той е съдия“, похвали се дядото.
Мира Добрева се опита да му обясни, че не е нормално на стар човек да се крещи и да се сипят гнусни заплахи, но той напълно оправда Боян: „Вижте, на него му е трудно, гледа две деца, жена му е в болница.“ И похвали магистрата, че му помагал да се облича и му закачал картини по стените.
Запитан от водещата дали няма да се чувства по-добре в хоспис, Белчо заяви, че няма нужда от такива грижи, тъй като повечето неща в ежедневието си все още върши сам без особени затруднения.
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