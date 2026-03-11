11.03.2026 | 20:27

Иран след заплахите на САЩ и Тръмп: Гответе се за 200 долара за барел

Ислямската република отваря Ормузкия проток, но само за държавите, които експулсират посланиците на САЩ и Израел

Няма да може да свалите цените на петрола и енергията. Гответе се за 200 долара за барел! Това обяви говорителят на иранската армия Ебрахим Золфакари. Номерът да криете армията си на обществени места и в страните в региона не може да ви спаси от блатото, в което сте попаднали, предупреди той. В същото време от Корпуса на гвардейците на ислямската революция обявиха, че ще разрешат преминаването през Ормузкия проток на държавите, които експулсират посланиците на САЩ и Израел. Междувременно иранските власти отговориха смайващо на заплахите на американския президент Доналд Тръмп, който по-рано предупреди, че US армията ще удари 20-пъти по-силно Техеран, ако не спре блокадата на танкерите. Ние диктуваме условията за края на войната, обявиха те и изстреляха вълна от ракети с бойни глави над един тон, насочени към израелски и американски бази. Военният анализатор Юрий Иванов пък коментира в своя Телеграм канал „Време напред", че истерията, обхванала Белия дом, както и заплахите за огнена смърт, ако затварянето на Ормузкия проток продължи, не са знак за сила, а вик на болка заради глобалното икономическо задушаване. Иранската армия обяви, че е насочила ракети си дронове към нефтени и газови рафинерии в Хайфа в отговор на ударите по петролната инфраструктура на Техеран. Великобритания пък изпрати четири стелт изтребителя F-35B Lightning II от RAF Marham, подкрепени от танкер, до базата Акротири в Кипър. Европа се опитва да защити своите средиземноморски бази от потенциални ракетни удари от Ливан или Иран. Три допълнителни бомбардировача B-52 пристигнаха във Великобритания, докато австралийски самолет за ранно предупреждение E-7A Wedgetail се насочи към Близкия изток. Това закъсняло струпване на войски потвърждава, че САЩ са направили грешни изчисления в началото и сега се стремят да компенсират недостига на разузнавателна информация и боеприпаси. От Корпуса на гвардейците на ислямската революция съобщиха, че е бил ударен щаба на САЩ в база Ал-Харир в Иракски Кюрдистан с пет ракети.