11.03.2026 | 20:27
Иран след заплахите на САЩ и Тръмп: Гответе се за 200 долара за барел
Ислямската република отваря Ормузкия проток, но само за държавите, които експулсират посланиците на САЩ и Израел
Няма да може да свалите цените на петрола и енергията. Гответе се за 200 долара за барел! Това обяви говорителят на иранската армия Ебрахим Золфакари.
Номерът да криете армията си на обществени места и в страните в региона не може да ви спаси от блатото, в което сте попаднали, предупреди той.
В същото време от Корпуса на гвардейците на ислямската революция обявиха, че ще разрешат преминаването през Ормузкия проток на държавите, които експулсират посланиците на САЩ и Израел.
