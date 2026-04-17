Кандидат – депутатка ревна: Обиждат ме на „Смрад“, „Метилява овца“ и „кранта“

Кристина Петкова е убедена, че е жертва на платени тролове на политически опоненти

„Смрад“, „Метилява овца“, „Помияр“, „Пепедебилната кранта“, „блонди-клише“. Такива и още литературни излияния може да откриете под публикациите ми. Така е от началото на кампанията. За разлика от много мои колеги аз много рядко си позволявам да блокирам някого, защото вярвам в демократичното право за свобода на словото“.

Това каза водачката на листата на ПП-ДБ в Перник Кристина Петкова, видя МИГNews.info.

Според нея много от тези коментари са предимно от хора, на които им се плаща за това. Тролове, припечелващи пари, за да пишат заучени псувни по команда. Други са от опоненти като Възраждане и ИТН. Трети пък идват да рекламират себе си в коментар под моите публикации.