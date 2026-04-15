15.04.2026 | 15:26

Как се смачква дело за катастрофа, предизвикана от човек на Сарафов (видео)

Възрастен мъж е блъснат на пешеходна пътека и умира месец по-късно. Година и половина се води разследване, което накрая е прекратено, въпреки че катастрофата е заснета от охранителна камера. Шофьорът обаче не е случаен.

Охранител на главния прокурор Борислав Сарафове блъснал възрастен мъж на пешеходна пътека. Разследването по случая обаче е прекратено и до съд изобщо не се стига. И в този случай изскача сянката на „Осемте джуджета“ и потъналия в неизвестност Петьо Петров-Еврото. Това разказва в свое разследване журналистическата платформа „Извън ефир“.

Случаят е от началото на октомври 2024 г. Тогава Деян Димитров, служител в дирекция „Охрана“ на правосъдното министерство, удря с колата си 83-годишния адвокат Стефан Димитров. Инцидентът става на ул. „Иван Димитров-Куклата“ в столичния квартал „Гео Милев“. Възрастният мъж е приет в болница, а ден по-късно изписан. След това обаче състоянието му се влошава и отново е хоспитализиран. Вторият му престой в болница е повече от месец. Умира само ден след повторното изписване.

По случая е образувано дело, което се води в районната прокуратура на София. След смъртта на пострадалия обаче материалите са прехвърлени в градската, тъй като заради настъпилата смърт случаят се квалифицира като по-тежък.

И именно в градската прокуратура делото е прекратено. Това е направено от прокурор Виолета Танаицова. Тя обаче не е наблюдаващият. В деня, в който материалите са внесени в прокуратурата, наблюдаващият прокурор отсъства. Затова делото е разпределено от зам.-шефа на градската прокуратура Вихър Михайлов. Танаицова прекратява разследването на следващия ден.

А докато се събират доказателства, шофьорът и личен охранител на Сарафов Димитров е повишен и става началник на сектора в дирекция „Охрана“, който отговаря за охраната на магистрати.

Има ли видеозапис?

Ключов в тази история е въпросът къде е бил ударен пешеходецът. В показанията си шофьорът твърди, че възрастният мъж е изскочил внезапно, а неговата видимост е била ограничена от паркираните вдясно коли. Съдебната практика счита, че пешеходната пътека е марикараната с бели линии „зебра“ заедно с метър преди и след маркировката, т.е. това е опасната зона, в която шофьорите са задължени да поддържат такава скорост, че да могат да спрат във всеки един момент.

В случая Димитров и съпругата му Ралица Мончовска, която е пътувала с него, твърдят, че удареният се е появил на платното около два метра преди пътеката. Запис от охранителна камера обаче показва, че при удара точно до пътеката е имало паркирана кола, която впоследствие е преместена. Т.е. малко вероятно е удареният да е пресякъл през пространството, в което е била паркирана тази кола.

Не се знае с какви мотиви е прекратено разследването. На този етап от прокуратурата не са коментирали случая.

„Осемте джуджета“

Връзката с изчезналия Петьо Петров-Еврото в този случай е пряка. Според информация на „Извън ефир“ съпругата на шофьора Димитров Ралица Мончовска е сестра на адвокат Магдалена Мончовска. Втората е посочена като близка до Еврото от бизнесмена Явор Златанов. Според свидетелски показания Мончовска е присъствала и когато прокурори са предали на бившата съпруга на Петров – Любена Павлова – над 35 килограма злато, иззети от Златанов и семейството му. Майка на двете сестри е Ангелина Мончовска, бивша прокурорка от върховната прокуратура, пенсионирана през 2024 г.

Градската прокуратура, където в крайна сметка приключва разследването на пътния инцидент, пък се ръководи от Емилия Русинова, за която наскоро МВР съобщи, че е пътувала в чужбина заедно с Петьо Еврото. Самият и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов има съвместни снимки с Еврото пред ресторанта му „Осемте джуджета“.