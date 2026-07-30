Иван Демерджиев: Данните за ВиК-Бургас сочат схема за пълнене на черни партийни каси

Вътрешният министър Иван Демерджиев обвини прокуратурата в бездействие по разследването на предполагаеми незаконни практики във ВиК-Бургас. Според него забавянето може да е компрометирало част от свидетелските показания, тъй като заподозрените са останали на свобода и са имали възможност да оказват влияние.

„Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост“, заяви Демерджиев в официална позиция.

По думите му в края на юни МВР е започнало мащабна проверка след информация за злоупотреби във ВиК сектора в Бургаска област. В хода на действията били събрани данни за щети за милиони евро и връзки с лица, участващи в политическия живот.

„Достигнахме до имената на лица, преки участници в политическия живот на страната. Връзки, които будят основателни съмнения за схема за пълнене на черни партийни каси“, посочи министърът.

На 5 юли ГДБОП е образувала досъдебно производство след разпити на свидетели, а на 15 юли е бил задържан общински съветник, който е и председател на местна партийна структура. Според събраните данни той е заподозрян, че е покровителствал и ръководил схема за ощетяване на ВиК-Бургас.

Предполагаемата схема включвала манипулиране на водомери, чрез което определени обекти официално плащали нереално ниски сметки за вода, а останалата част от сумите била предавана в брой. Демерджиев твърди, че свидетели са посочили общинския съветник като получател на парите.

След изтичането на 24-часовото полицейско задържане прокуратурата не е повдигнала обвинение и не е удължила мярката до 72 часа. Вместо това Софийската градска прокуратура е изпратила делото на Окръжната прокуратура в Бургас.

От СГП обясниха, че материалите са препратени по компетентност, тъй като не са установени данни за престъпления, извършени от лица с имунитет.

Според вътрешния министър делото е пътувало седем дни между София и Бургас, след което са последвали отводите на четирима прокурори. Наблюдаващ прокурор е бил определен едва на 30 юли – три седмици след началото на действията на МВР.

„Това се случи едва след намесата на министър-председателя и вероятно единствено заради публичния отзвук от думите му“, коментира Демерджиев. Той допусна, че през този период свидетелски показания може да са били компрометирани.

Министърът заяви, че МВР ще продължи работата по случая независимо кои лица попадат в обхвата на разследването.

„Гарантирането на справедливостта е основната функция на държавата. Отказът от справедливост е равносилен на разпад“, подчерта Демерджиев и призова съвестните прокурори да се разграничат от подобни действия и да се ръководят от закона.