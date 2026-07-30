30.07.2026 | 16:57

Скандал: Нинова продала на Доган квотата на БСП във ВСС

През 2017 г. Корнелия дори предложила Боян Магдалинчев да бъде представляващ кадровия орган

Първите кандидатури за новия ВСС от днес вече са факт. За изборни членове на кадровия орган на съдебната власт бяха предложени съдията от Административния съд във Варна Васил Пеловски и прокурорът от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева. Интригите около досегашния ВСС обаче още витаят в пространството. Като тази как бившата соцлидерка Корнелия Нинова продава квотата на БСП на Доган.

Ето и историята: През лятото на 2017 година, вече избрана за лидер на социалистите, Нинова пътувала до прословутия сарай край Росенец за среща с тогавашния почетен председател на ДПС Ахмед Доган. На въпросната среща присъствал и формалният председател на партията Мустафа Карадайъ, който лично посрещнал гостенката.

Именно ВСС и членовете му били основната тема на разговора, като всички кандидати от квотата на БСП били съгласувани и одобрени от Доган, споделиха сайта „Лупа“ бивши депутати от ДПС, уж останали верни на Сокола. Корнелия дори предложила Боян Магдалинчев да бъде представляващ ВСС. Доган от своя страна дал заповед на Карадайъ как точно да гласува ДПС в пленарна зала.

Тогава от квотата на БСП са избрани Марина Дойчинова, Даниела Маринова-Марчева, Маринела Тотева, Диана Хитова, Драгомир Кояджиков, Светлана Бошнакова. В онзи момент Корнелия Нинова е на гребена на вълната, а БСП разполага с парламентарна група от цели 80 души. Което означава, че при изискуеми 160 гласа нито един член на ВСС не може да бъде избран без БСП.

„Да си уж толкова мощна опозиция и да се продадеш от лакомия е отвратително предателство към социалистите”, скочили тогава критиците й на „Позитано” 20. Безрезултатно.

Днес обаче бившата соцлидерка се прави на по-чиста от сълза, като дори се самобичува, че тя „натресла” Румен Радев на българите. Не е зле да помни и собствената си измяна.