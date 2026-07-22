22.07.2026 | 13:37

Бонев към Борисов: Кой си ти, та да нареждаш на президента? Това да не е Плевнелиев!

Вие не сте само с отпаднала необходимост. Вие сте политически паразити, обърна се ексминисърът към ГЕРБ

Бившият вътрещен министър Богомил Бонев публикува остър коментар срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по повод искането на САЩ за разполагането на 8 американски самолета на военното летище „Безмер“. Бонев припомня лъжите на правителството на Росен Желязков за самолетите – цистерни, които бяха разположени на гражданското летище в София. Ето както написа ексминистърът: „Тоя засега отърва кожата и надига глава. Кой си ти, та да нареждаш на президента? Това да не е Плевнелиев. Вие, герберастки мошеници, лъжехте, че на летището в София има пет американски самолета, но те били само за учение. А те бяха 15. И никакво учение не е имало. Тогава не искахте консултативен съвет. Сега, когато ПБ реши да каже истината, започвате да се възползвате. Вие не сте само с отпаднала необходимост. Вие сте политически паразити. Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook

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