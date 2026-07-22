Бонев към Борисов: Кой си ти, та да нареждаш на президента? Това да не е Плевнелиев!

Бившият вътрещен министър Богомил Бонев публикува остър коментар срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по повод искането на САЩ за разполагането на 8 американски самолета на военното летище „Безмер“.
Бонев припомня лъжите на правителството на Росен Желязков за самолетите – цистерни, които бяха разположени на гражданското летище в София.
Ето както написа ексминистърът:
„Тоя засега отърва кожата и надига глава. Кой си ти, та да нареждаш на президента? Това да не е Плевнелиев.
Вие, герберастки мошеници, лъжехте, че на летището в София има пет американски самолета, но те били само за учение. А те бяха 15. И никакво учение не е имало.
Тогава не искахте консултативен съвет. Сега, когато ПБ реши да каже истината, започвате да се възползвате. Вие не сте само с отпаднала необходимост. Вие сте политически паразити.
3 коментара
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Кой си пък ти да правиш забележки на Борис?
Кой си пък ти да правиш забележки на Борисов?
По – добре Плевнелиев, отколкото диктатурата на Радев.