01.03.2026 | 19:49

Изследване: вегетарианците са с по-нисък риск да се разболеят от пет вида рак

Същевременно са по-застрашени от рак на хранопровода, а при веганите има 40 на сто по-висок риск от рак на дебелото черво

Вегетарианците са със значително по-нисък риск да се разболеят от пет вида рак.

Това са изводите от ново важно проучване за ролята на храненето. Изследването, което стъпва на данните на над 1,8 милиона души, които са били проследявани в продължение на много години, установява, че вегетарианците имат 21% по-нисък риск да се разблеят от рак на панкреаса, 12% по-нисък риск за рак на простатата и 9% по-нисък риск за развиване на рак на гърдата в сравнение с хората, които консумират месо. При вегетарианците също така е с 28 на сто по-нисък рискът от рак на бъбреците и 31% по-нисък за множествен миелом.

Това показват резултатите от проучването, публикувано в British Journal of Cancer.

Д-р Аврора Перес-Корнаго, ръководител на изследването, проведено, докато тя е била в Оксфордския университет, коментира, цитирана от „Гардиън“: „Това е наистина добра новина за тези, които следват вегетарианска диета, защото имат по-нисък риск от пет вида рак, някои от които са много разпространени сред населението.“

Проучването, финансирано от Световния фонд за изследване на рака, изследва 17 различни вида рак, включително тези на стомашно-чревния тракт, белия дроб, репродуктивната система и пикочните пътища, както и рак на кръвта. То е използвало данни от различни изследвания от цял ​​свят. Това е позволило на учените да съберат данни от около 1,64 милиона месоядци, 57 016 души, консумиращи птици (без червено месо), 42 910 души, които са консумирали риба и не са консумирали месо, 63 147 вегетарианци и 8849 вегани, като всички те са били проследявани средно 16 години. Взети са предвид фактори, които биха могли да повлияят на риска от рак, като индекс на телесна маса и тютюнопушене.

Изследването, проведено от учени от Oxford Population Health, стига и до някои неочаквани резултати:

При вегетарианците е установен почти двойно по-висок риск от плоскоклетъчен карцином на хранопровода. Учените предполагат, че това може да е свързано с по-нисък прием на рибофлавин (витамин B2).

Противно на очакванията, вегетарианците не показват по-нисък риск от рак на дебелото черво в сравнение с месоядните, а при веганите е отчетен 40% по-висок риск (въпреки че броят на случаите в тази група е малък и резултатът трябва да се тълкува внимателно). Това може да се дължи на ниския среден прием на калций и по-ниския прием на други хранителни вещества.

Същевременно хората, които консумират риба, но не и месо, имат 15% по-нисък риск от рак на дебелото черво.

Основните фактори за намаления риск за петте вида рак при вегетарианците са: високият прием на фибри, плодове и зеленчуци, които защитават клетките, по-ниският индекс на телесна маса (ИТМ), което е пряко свързано с превенцията на затлъстяването – основен рисков фактор за рак, както и неконсумация на преработено месо, класифицирано от СЗО като ключов канцероген.