Кандидат-депутати пребиха брутално репортера Пело Кръстев (видео)

Кандидати за депутати пребиха журналиста Пело Кръстев на партийно събитие. След края на срещата на “Величие”, Пело Кръстев се появил мъртво пиян. Залитайки, започнал да провокира присъстващите с обидни думи, ругатни и заплахи.
С цел да се избегне ескалация, той е бил изведен от залата, разказват оевидци. Присътващи подали сигнал на 112, за да се намесят органите на реда и да установят състоянието му и да се окаже помощ, ако е необходима. Полицаите обаче заявили, че не могат да му направят проба за алкохол, тъй като не е управлявал автомобил.
Въпреки това са поели ангажимент, че ще предприемат всички възможни действия, за да се покаже каква е ситуацията. Кръстев първоначално беше близък сподвижник на Ивелин Михайлов, но в началото на годината обърна палачинката. В свои видеа той описа „Величие“ като измама и твърди, че партията е пълна с хора от старите служби за сигурност.
Това не е първият инцидент с Пело, който още като голобрад тийнейджър изяде шамарите от Волен Сидеров в заведение на „Витошка“, докато стажуваше в ТВ „Атака“. Тогава от Първо РУП определиха случая като „пиянска свада“.
