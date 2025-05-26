Кешът у българите е над 30 млрд. лв., банките го искат

Кешът в България е все още над 30 милиарда лева и Асоциацията на българските банки призовава гражданите да внесат тези пари в банките преди въвеждането на еврото. Това обясни пред БНР главният секретар на институцията Джеймс Йоловски.

През юни се очакват положителни оценки от Европейската централна банка и Европейската комисия за готовността на страната ни за присъединяване към еврозоната, а през юли – окончателното политическо решение.

Доц. Йоловски обясни, че след като парите бъдат внесени по сметка, може да се направи автоматично и безплатно превалутиране от лев към евро.

„В момента наблюдаваме нестабилност и несигурност в световен мащаб, но българската икономика се представя изключително добре. Данните за първото тримесечие за растежа на БВП, който превишава 3%, ни нареждат на едно от първите места в ЕС. Нашата безработица е изключително ниска. Тя е под 4%. Гледайки прогнозите на ЕК, на БНБ, на Министерството на финансите, имаме доста добра перспектива. Това е още едно препотвърждаване, че мястото на България е в еврозоната“, заяви Йоловски. Той смята, че банките са напълно готови за преминаването.

„Фиксираният лихвен процент по вече изтеглените кредити няма да се промени след присъединяването ни към еврозоната. Хората могат да са спокойни. Дори тенденцията е, че е възможно да има леко понижаване на лихвите след присъединяването ни“, твърди главният секретар. Според него влизането в еврозоната не може да доведе до повишаване на цените на банковите услуги.