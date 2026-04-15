15.04.2026 | 18:09

КОЙ иска да купи изборите с огромна сума фалшиво евро?

При купуването на гласове има творчество и разнообразието е голямо - ползват се фризьорски салони, опрощават се вересии в магазини и други

Тази сутрин главният секретар на Министерството на вътрешните работи ми докладва, че има оперативна информация за огромна сума фалшиво евро, която ще бъде използвана по време на изборите, съобщи служебният премиер Андрей Гюров в Министерския съвет по време на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Не само искат да изкривят вота на българските граждани, но искат и директно да ги измамят, посочи премиерът.

По думите му от властта зависи купувачите на гласове да бъдат заловени, а от гражданите – със своя глас в неделя да обезсмислят тези усилия на купувачите. Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми, каза министър-председателят.

Той отчете, че има три успеха на правителството по отношение на подготовката на честни и прозрачни избори – паравани, които пазят избора, технологии, които правят вота по-достъпен и акциите срещу подмяната на вота.

Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове в следващите дни, каза служебният вътрешен министър Емил Дечев по-рано тази сутрин в ефира на Нова тв. Тоест без пари да си купиш изборите, допълни той. На този етап не мога да уточнявам повече от това, добави той в отговор на въпрос за каква сума става дума.

По негови думи при купуването на гласове има творчество и разнообразието е голямо – ползват се фризьорски салони, опрощават се вересии в магазини и други. Основният проблем е, че в България тези грозни процеси се случват, защото определени партии смятат, че така могат да спечелят изборите, каза той. Процесите са толкова тежки и дълбоки, че се правят опити дори да се купуват гласовете на ученици, скоро навършили 18 години, каза служебният министър.

За акциите на полицията срещу купуването на гласове Дечев коментира, че има успехи на най-ниското и малко над най-ниското ниво.

Същевременно служебният министър-председател Андрей Гюров публикува във Фейсбук видео за това как и.д. главният секретар на МВР главен камисар Георги Кандев му докладва, че 4дин милион евро е сумата, иззета до момента в операции на МВР срещу купуването на гласове.

Ще разбием както старите, така и новите картели – купувачите на гласове са под прицел и след изборите. С тези думи Кандев се обръща към премиера.

Той посочва, че 1740 са сигналите за предстоящите предсрочни парламентарни избори в сравнение с 418 сигнала за изборите през 2024 г. Това е увеличение с 310% на подадените сигнали на граждани в сравнение с предходните избори, добави той. По думите на и.д. главен секретар, „обществото ни възлага надежди и ние трябва да ги оправдаем!“.