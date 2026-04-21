21.04.2026 | 20:09

Кой не влиза в новия парламент?

Мнозинството, което „Прогресивна България“ печели в Народното събрание, означава край на депутатските мандати на редица имена, които бяха сред водещите фигури в парламента.

Сред разпознаваемите лица на ГЕРБ, които не успяха да влязат в 52-ото Народно събрание, е Анна Александрова. В парламентарната ѝ биография остава председателството на правната комисия. Отпадат и бившият спортен министър Красен Кралев, Николай Алгафари, както и Маноил Манев, който има 9 депутатски мандата

При ПП-ДБ извън парламента остава Васил Пандов, който беше сред здравните експерти на формацията. Под въпрос е дали ще влезе Манол Пейков. Андрей Цеков изобщо не попадна сред листите, а Деница Симеонова също не намира място в парламента.

Йордан Цонев от ДПС остава извън новия парламент за пръв път от 2005 година насам. Мандат не успяват да спечелят и други две водещи имена в партията – Станислав Анастасов и Хамид Хамид. Неуспех претърпява и олимпийската шампионка Стефка Костадинова, която няма да бъде депутат.

„Възраждане“ губи 20 или 21 депутати спрямо 51-вия парламент. Така формацията ще трябва да продължи без правния си експерт Цвета Рангелова, както и без Климент Шопов и Стоян Таслаков.