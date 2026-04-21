Пеевски се подмазва на Радев: Край на „Мистър Кеш“, вече е „политически лидер“ с „респектиращ резултат“

Председателят на ДПС Делян Пеевски поздрави с победата на изборите Румен Радев. Това стана с публикация в социалните мрежи, в която Радев е определен като „политически лидер“, чието мнозинство „трябва да поеме управлението на държавата, да преведе България през тежката криза и изпитанията“.

Новината идва две години след като конфликтът между двамата навлезе в най-изострената си фаза. През януари 2024 Пеевски наричаше президента Радев „Мистър Кеш“, „чичо Румен“, „бау-бау“, „цирково куче“, екипа му – „касиерите на президента“, които вървят по „пътя на Копринката“, а президентството – „тъмна институция с много кеш“. Пеевски беше организирал митинг под прозорците на президентската институция и призоваваше за импийчмънт.

В неделя, 19 април, новата формация на Радев „Прогресивна България“ спечели абсолютно мнозинство в парламента. Изборите доведоха до отлив на повече от 800 хил. гласа от останалите водещи партии. ДПС на Пеевски загуби десетки хиляди избиратели и влезе в новия парламент с малко над 7%.

Във вторник Пеевски не коментира загубената подкрепа. Той каза обратното: „нашите избиратели не се поддадоха на безпрецедентния натиск, отново ни довериха отговорността за своето бъдеще“.

В текста се казва също, че за ДПС европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на България са „неотменим и безалтернативен път“.