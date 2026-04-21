Пеевски е искал от правителстовото на Желязков пари за свои общини и кадрови решения

Бойко Борисов индиректно потвърди думите й, като хвърли вината за слабия изборен резултат на ДПС

Бившият председател на парламента и депутат от БСП Наталия Киселова обясни подкрепата на лидера на ДПС-„Ново начало“ Делян Пеевски за управлението между ГЕРБ, БСП и ИТН с конкретни кадрови решения и финансова помощ за общините.

На въпрос на Нова тв какво е получавал Пеевски, за да подкрепя правителството, Киселова заяви, че „това може да бъде изведено като заключение от това какви са били възможностите да повлияе за определени кадрови решения, подкрепа за общини, или дейности, които са негов приоритет, и е казвал, че е успял да направи“. Според нея голяма част от поведението на ГЕРБ се е изразявало в това да си сътрудничи с ДПС-„Ново начало“, хем да го отрича. „Това преформатира окончателно партийния модел“, заяви Киселова.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов индиректно потвърди думите й днес, като хвърли вината за слабия изборен резултат на партията си върху дружбата с Пеевски и ПП-ДБ. Той каза, че хората от ГЕРБ роптаели, че правителството изцяло зависи от Пеевски.

„Кой да бъде част от съвместното управление с БСП и ИТН зависеше от ГЕРБ и това е по силата на резултатите – те бяха първата по численост парламентарна група, те канеха и говореха с представители на другите парламентарни групи“, каза Киселова. По думите ѝ голяма грешка е била липсата на писмено споразумение между трите партии. „Тъй като ГЕРБ бягаха от него, това даде възможност на Пеевски във всеки един случай да се държи арогантно“.

Според Киселова с победата на „Прогресивна България“ на изборите навлизаме в нов етап на партийно-политическата система с една голяма управляваща партия и малки опозиционни формации. А от ГЕРБ и ПП-ДБ, които ще се борят да лидират в опозиция, зависи дали ще се консолидират. Поне от днешните изявления на Бойко Борисов излезе, че няма вероятност да се консолидира с ПП-ДБ.