21.08.2026 | 10:29

Кой покани Мира Добрева за вицепрезидент?

Офертата най-вероятно е била отправена от Андрей Гюров, за когото от дълго време се смяташе, че ще се включи в кампанията с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев

Кой кандидат за президент е поканил за вице известната журналистка Мира Добрева, която през последните години общува и описва столетниците на България? Това е въпрос, който все още търси своя официален отговор. За екстравагантното предложение съобщи лично дългогодишната звезда на БНТ, като обясни, че си дава сметка какво е нейното призвание и затова не иска да го превръща в политическа цел. Главният й аргумент за отказа бил, че не вижда възможност с новата си роля да промени съдбата на възрастните хора в България.

Все пак журналистката не крие, че приема поканата като признание, а да каже „не“ на подобно предложение, за нея е било повече от отказ. Но това бил най-честният отговор към близките й и самата нея.

Журналистката деликатно премълчава откъде е дошла поканата и кой е видял в нейно лице подходящ подгласник. Източници на изданието „Филтър“ от „Продължаваме промяната“ заявиха пред нашия вестник, че офертата най-вероятно е била отправена от Андрей Гюров, за когото от дълго време се смяташе, че ще се включи в кампанията с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Висшият полицай с вид на американски шериф обаче напоследък изчезна от публичното пространство и престана да снима клипове със съученика си Андрей Гюров. Единственото изключение е неотдавнашната му поява на Панаира на занаятите в Орешак. Смяната на курса в поведението му намеква, че българският двойник на френския актьор Мишел Константин може би се е отказал да се бори за високия пост.

Тогава на Гюров му хрумнала нестандартната идея да покани известната журналистка за вице, за да спечели гласовете на възрастните хора, които симпатизират на Добрева заради интереса, който тя проявява към живота и проблемите им.

Малко вероятно е тв звездата да е била поканена за подгласник от бившия министър на отбраната Николай Ненчев, който бе номиниран за поста от БЗНС. Земеделският съюз се мотивира, че залага на своя бивш лидер, защото били налице заплахи пред финансовата стабилност на страната, както и пред европейската ни ориентация. Според БЗНС е застрашен дори демократичният конституционен ред, а Ненчев би гарантирал неговата стабилност.

Позицията на Земеделския съюз предизвика доста иронични коментари в социалните мрежи, където кандидатурата на Ненчев е подложена главно на шеговити атаки заради спорния политически авторитет на кандидата за президент.