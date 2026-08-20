20.08.2026 | 13:02

Прокуратурата разследва ГДБОП защо проверява Делян Пеевски

Привикани на разпит са хора от ръководството на дирекцията, както и оперативни работници

Софийската градска прокуратура е викала на разпит ръководни служители от ГДБОП, както и оперативните работници, занимаващи се с преписката за полетите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски, съобщи „Сега“. Въпросите са дали Пеевски се проверява и дали от МВР имат право да извършват такава проверка при положение, че Пеевски има депутатски имунитет. По информация на „Сега“ е образувано досъдебно производство за превишаване на правомощия.

Преписката за полетите е иззета от Софийската градска прокуратура. Както е известно, разследването трябваше да се фокусира върху начините на финансиране на полетите, произхода и легалността на средствата, както и всичко останало по веригата.

С разпореждане от 31.07.2026 г. прокурор Андрей Андреев от пети отдел („Антикорупция“) изисква от директора на ГДБОП в тридневен срок да му изпрати цялото дело за нуждите на досъдебно производство, което СГП вече води. Всъщност производството е образувано именно по сигнал на самия Пеевски, пише BIRD. Вероятно става въпрос точно за същото дело за превишаване на правомощия от ГДБОП.

В началото на юли се разбра, че ГДБОП проверява задграничните пътувания на Пеевски са по повод „постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница“. Вътрешният министър Иван Демерджиев прати в парламента справка с данни на МВР и ДАНС по темата. В нея отново се твърди, че Пеевски е пътувал с конституционния съдия Десислава Атанасова. Самата тя извади няколко документа, с които да опровергае това, а от КС нямаше реакция.

В справката на ГДБОП е записано, че се провежда „оперативно-издирвателна дейност“ по отношение на пътуванията на Пеевски. В справката е посочено, че общо за периода от 15.06.2018 г. до 15.06.2026 r., Пеевски е осъществил 227 полета, като за 135 е ползвал чартър на частни авиокомпании и е пътувал самостоятелно – 68 регистрирани влизания в страната и 67 регистрирани излизания. Останалите 92 полета са осъществени с други лица, от които 46 са с редовни полети с големи компании, а останалите 46 са с чартърни полети. Общо чартърите за периода са 181.

За една от частните авиокомпании е плащала адвокатска кантора, за която МВР твърди, че се ползва от Пеевски.

В справката са изредени имена и на други хора освен Атанасова, които са пътували с Пеевски, като един от тях е бизнесменът Александър Сталийски. Сред пътувалите са и адвокатът на Пеевски – Александър Ангелов, изпълнителният директор на „Булгартабак“ Венцислав Чолаков, оръжейният бизнесмен Добрин Иванов, както и хора, които организирали лов и занимаващи се с охрана.

Неотдавна и друга знакова преписка, водена от ГДПОБ, беше иззета от прокуратурата – за градската прокурорка Емилия Русинова и пътуванията й с лидера на „Осемте джуджета“ Петьо Петров – Еврото.