21.08.2026 | 10:34

Запис в телефоните тийнейджърите убийци показва нови жертви

Имената на неонацистката групировка излязоха наяве след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив

След задържането на убийците от Младежкия хълм в Пловдив и акцията на ДАНС и ГДБОП в бърлогата на „Кръв и чест“ е установено, че става дума за голяма мрежа от малолетни и непълнолетни. Те са обучавани да сплашват, тормозят и насилват организирано конкретни групи от хора, които предварително са набелязвани.

В два от телефоните са намерени снимки на цигани, за които се смята, че са били набелязани за бъдеща акция. Според медийни публикации преди жертвата Георги Кузев убийците от Младежкия хълм пък са нападали и друга жертва.

Това са тревожни сигнали за нарастващо насилие или за заплаха за серия от насилствени актове в страната, коментират дългогодишни служители в МВР.

Припомняме, че според доклади на ДАНС и изказвания на нейни представители, неонацистката организация разполага с приблизително 10 000 последователи и симпатизанти в страната. Дейността на движението е трудна за проследяване от органите на реда. То използва скинхед и музикалната сцена като основен инструмент за вербуване и постепенно радикализиране на младежи.

Международната мрежа, възникнала през 80-те години във Великобритания и използваща лозунги от „Хитлерюгенд“, вече е забранена в редица европейски държави (Германия, Испания, Франция, Унгария, Русия).

Връзка с убийството в Пловдив и полицейски действия

Имената на неонацистката групировка излязоха наяве след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, където извършителите са ползвали символи на организацията.

Въпреки че полицията официално не открива директна връзка между групата и престъплението, източници от разследването твърдят, че убийците и задържани членове на „Кръв и чест“ са се познавали и са имали предварителни уговорки.

При акция в пловдивското свърталище са повдигнати обвинения на трима души (включително баща, син и тартор на групата) за насаждане на омраза. Младият от тях е участвал и в пребиването на двама непалци. Предстоят още мащабни операции.

Помещението, ползвано като бърлога на неонацистите, е собственост на пловдивския адвокат Стоян Мемцов – бивш член на РИК от квотата на ПП-ДБ и син на функционер на БСП/ДС. По време на операцията на ДАНС и ГДБОП, Мемцов е давал указания по телефона на наемателя да не съдейства и се е опитал да осуети процесуалните действия на органите на реда на място.