23.08.2025 | 10:18

Корупционна схема в Министерството на туризма с водните атракции доведе до смъртта на 8-годишния Иван

Детето загина след падане от парашут в морето над Несебър заради умишлено липсващ контрол

Корупционна схема, ръководена от заместник-министърката на туризма Ирена Георгиева и от шефа на Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ в Министерството на туризма Иван Виделов – Лакомото, стои в основата на трагичната смърт на 8-годишния Иван Данев, който в началото на седмицата загина нелепо след падане от парашут, издигнал се на 100 м. над морето на южния плаж в Несебър.

Малкият Иван от Разлог загина, падайки от високо в морето, заради протрит от морската вода и слънцето предпазен колан пред безпомощния погледна своята майка Мария Данева, а свидетели на жестоката смърт на хлапето станаха стотици плажуващи в Несебър.

Заради. смъртта на детето бяха арестувани управителят на фирмата „Венис Марина” ЕООД, стопанисваща“ водните атракциони в Несебър – Петко Стефанов, капитанът на лодката, която е теглила с въже парашута, издигащ се на 100 м. над водата Христо Раев, както и морякът Камен Тенев, поставил скъсания предпазен колан на 8-годишния Иван. Дружеството „Венис Марина“ е собственост на Стефани Стоименова, дъщерята на разстреляния преди 9 години от наемен убиец в дома си в София плажен бос Веселин Стоименов – Весо Дебелия.

Цели два дни след трагедията на плажа в Несебър от Министерството на туризма цинично обявиха, че инцидентът „надхвърля правомощията на министерството“, а министър Мирослав Боршош направи признание, че няма яснота кой извършва контрола върху подобни атракциони.

„На този етап нямаме институция, която да може да носи отговорност и да упражнява контролни функции по отношение на екстремните атракциони. Екстремните спортове се упражняват от съответните клубове към Министерството на младежта и спорта и контролът на съоръжения като парашут, бънджи, делтапланер, балони или др., е в прерогативите на това министерство“, опита се да прехвърли на друго място вината Боршош.

Няколко независими един от друг източници, развиващи бизнес с водни атракциони по родното Черноморие обаче бяха категорични, че в Министерството на туризма се събират подкупи от съдържателите на водни бази с атракциони, които всеки летен сезон плащат тлъсти рушвети, за да не бъде проверявана дейността им или инспекциите да се вършат през пръсти.

„Схемата с подкупите които текат към заместник-министърката Ирена Георгиева и към началника на контролната дейност в министерството Иван Виделов, се движи оперативно от бившия полицай от Бургас и настоящ крупен собственик на атракциони по Южното Черноморие Кристиян Киров – Джета. Той събира между 15 000 лева и 50 000 лева преди всеки летен сезон от съдържатели на морски водни атракциони по плажовете, а парите се предават лично на заместничката на министър Боршош. Другият човек, през когото минават рушветите, е приближеният до босовете на СИК братя Маргини председател на „Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морски плажове“ Симеон Цветков. Ако не си платиш лептата на някого от тях двамата, няма начин да развиваш бизнес с водни атракциони по родното море – веднага ще дойдат от Министерството на туризма и ще те затворят“, разкрива информиран.

В Закона за управление на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) е посочено, че Министерството на туризма обявява концесиите на морските плажове и посочва плажните услуги, които може да се извършват на тях, сключва договорите за концесии и извършва контрола. Всяка концесия на плаж се проверява неколкократно от Министерството през сезона.

„Проверките се разпореждат от Иван Виделов от Министерството на туризма, но те са бутафорни и по неписано правило заобикалят водните зони, предвидени за атракциони, които са на всеки един охраняем плаж в България. Концесионерите на плажовете прибират един път пари за преотдаване под наем на ивици от плажа, но сключилите договори с тях за развиване на атракционна дейност са длъжни да предвидят и плащането на подкуп в петцифрена сума, към заместник-министъра на туризма Ирена Георгиева. Парите за подкупите се дават на бившия полицай от Бургас Кристиян Джета, тъй като Ирена Георгиева работи от години с него. Подкупите са различни за всяка плажна ивица, в Созопол например съдържатели на водни атракциони на плажовете плащат по 50 000 лева. Толкова е размерът на рушвета и за атракционите в Слънчев бряг и Несебър, на по-малките плажове корупционната такса е в размер на 15 000 – 20 000 лева“, разкрива запознат.

Иначе дневните приходи от воден атракцион на плажа се движат между 1000 и 5000 лева, като по правило касови бележки не се издават.

Наемателят на всяка водна база, разположена по крайбрежието на охраняеми плажове, трябва да представя документи за капитанска правоспособност и валидни разрешителни за ползване на водната акватория, издадени от Морската администрация. Тези документи пък се предоставят от концесионера на Министерството на туризма, както изисква законът. На практика обаче документацията не се проверява и не се правят проверки от Министерството на туризма заради платените в аванс подкупи.

Схемата върви от години и е твърде възможно тя да не е станала достояние на настоящия министър на туризма Мирослав Боршош. Въпреки това усилено се мълви, че Боршош може да бъде отстранен от поста си заради вихрещата се корупция в Министерството на туризма и зачестилите инциденти с атракциони в Слънчев бряг и Несебър. Според слуховете на поста може да го наследи Мартин Захариев. Само преди седмица 18-годишният полицейски син Никола Бургазлиев от Несебър помете с АТВ 35-годишна жена и 5-годишния й син в Слънчев бряг.

Проверка установи, че соченият като посредник в предаването на подкупите към зам.-министърката на туризма Ирена Георгиева и началника на Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ Иван Виделов – Кристиян Киров, развива солиден бизнессводни атракциони по Южното и Северното Черноморие. Киров е в управата на над 10 търговски дружества, сред които „Сонати“ ЕООД и „Дрийм Тийм 2019“.

Интересен и важен детайл е, че Кристиян Киров – Джета, съвместно с Иван Николов Георгиев осигуряват плажни спасители на повечето охраняеми плажове в България, вкарвайки в заблуждение обществото, че спасителната дейност се осъществява от БЧК.

„На практика спасителите по родните плажове се осигуряват от частното дружество „Кей ен джи Водоспасителна дейност“ и от още няколко присъдружни фирми с подобни наименования, като концесионерите на плажовете плащат огромни суми на частици, за да се подсигурят със спасители за летния сезон.

На почти всички плажове спасителните постове са сведени до минимум и не покриват критериите, заложени от Министерството на туризма. Това също е корупционна схема, която засега остава невидима за обществото. Това лято в България се удавиха над 20 човека и е публична тайна, че удавянията не са само заради бурното море, а и заради липсата на достатъчен брой спасители“, разказва концесионер на плажна ивица по Южното Черноморие.

Иначе след трагедията с починалия след падане от парашут над морето в Несебър 8-годишен Иван държавата поднесе разнопосочни твърдения за контрола над водните атракциони след инцидента, а вицепремиерът Гроздан Караджов – един от малкото всеотдайни министри в този кабинет обяви, ме са налице „сериозни пропуски в законовата уредба“. За съжаление обаче големият пропуск се оказва в невъзможността на институциите да пресекат ширещата се повсеместна корупция в Министерството на туризма.