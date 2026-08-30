30.08.2026 | 21:17

Край на драмата: Гюров казва утре ще бъде ли кандидат-президент

За негов подгласник неофициално се счита Георги Кандев

Анонс за утрешния ден направи бившият служебен премиер Андрей Гюров. „На 31 август ще стане ясно дали ще се кандидатирам за президент“, заяви той пред bTV.

Преди 4 дни Ивайло Мирчев каза, че ПП и ДБ работят по обща двойка за изборите за държавен глава наесен, като очакванията са Гюров да е кандидатът за президент. До момента няма официално обявяване от самия него, макар от месеци да е в рекламен режим в социалните мрежи.

За подгласник на Гюров неофициално се счита Георги Кандев. В социалните мрежи обаче набира популярност идеята за вице да бъде кандидатирана Гергана Петрова от Струмяни, основно действащо лице в актуалния скандал с Румен Радев.

На 8 септември ще бъде официално издигната Илияна Йотова. Иван Христанов с билбордове из страната вече си прави кампания. Радостин Василев също смята да се кандидатира. Голямата въпросителна е свързана с ГЕРБ – Бойко Борисов намекна два пъти, че партията може и да не участва в президентските избори.