Новата власт се захваща със Сарафов

Дните за лицето, представящо се за главен прокурор, в Съдебната палата са преброени

Ударни реформи с начало – смяна на и.д. главния прокурор Борислав Сарафов и стъпки за съдебно изриване. Това заяви говорителят на Прогресивна България и сочен за дясна ръка в комуникациите на Румен Радев Антон Кутев. Бившият глашатай на БСП разкри, че ПБ няма да губи ценно време и максимално бързо ще констоитуира ръководството на 52-ото Народно събрание.

„Има достатъчно хора, включително и нови“, каза той, попитан има ли вече избрана фигура от формацията на Румен Радев да оглави законодателния орган. И отказа да отговори категорично с кого ПБ смята да работи за съставяне на кабинет.

Интересното в случая е, че Кутев не се наема да каже и дали БСП е сигурен партньор, при положение, че собствената му дъщеря Мина Кутева е в тясното ръководство на Столетницата и в момента стиска палци да прескочи бариерата за вход в НС.

„Убедително печелим изборите. Имаше 21 процента прогноза за нас, а се оказаха 40. Ще направи правителство. Но зависи от избирателите какво ще е то“, добави Кутев.

„Разговори ще се водят с всички. Първо за управление и после за конституционно мнозинство. Няма да има блокажи, а председател ще бъде избран бързо“, гарантира Кутев.

И добави, че: „Дойдохме, не защото искаме властта, а защото искаме да променим България.

Сигурни сме, че ще направим нужните промени. Ще се търси широка основа, но не за правителство, а за конституционна реформа, за съдебна реформа“, увери прясно избраният отново за депутат – но от Прогресивна България. Кутев бе водач на листата на Радев в София-област.

„Огромният кредит на доверие може много бързо до падне, ако буквално не започнем да показваме резултати в идните седмици“, предупреди той.

Попитан дали Прогресивна България има ясен план за действие, Кутев заяви ясно: Започваме с главния прокурор.