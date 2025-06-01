01.06.2025 | 15:15

Мариан Бачев се оплете с кадровите назначения в Министерство на културата

Бивша шефка на ПРОФОН прехвърлила 1.2 млн. лв. служебни пари в своя лична сметка, оглави Фонд „Култура“

Тотално се оплете с кадровите назначения новият министър на културата Мариан Бачев в повереното му ведомство, както и в Национален фонд „Култура“, който е под шапката на МК. Абсолютен хаос цари и в министерството, а очевидно комикът Бачев трудно се справя със задълженията си.

Известният музикант и някогашен барабанист на „Ку-ку бенд Калин Вельов, работил дълги години с настоящия лидер на ИТН Слави Трифонов, напусна изненадващо Министерство на културата. Осем месеца Вельов беше заместник министър, като 4 от тях работи в екипа на сегашния министър Мариан Бачев в правителството на Росен Желязков. Мотивите, които барабанистът посочи, бяха, че иска да се отдаде на музиката. Запознати обаче твърдят, че Вельов е имал сериозни разминавания с Бачев по повод провежданото на културната политика и финансирането на музикалния сектор и на сектора на сценичните изкуства. Капката на търпението на Калин Вельов преляла след изказванията на шефа на комисията по културата и медиите в парламента Тошко Йорданов за сливане на оркестри в БНР. Барабанистът публикува пост във Фейсбук, в който благодари на екипа в министерството и заяви, че продължава напред с музиката.

През последните 8 месеца бях заместник-министър на културата – време на интензивен работен период, предизвикателства, административен опит и житейска школа. От все сърце благодаря на колегите в Министерството на културата за добрата работна среда! Пожелавам на екипа на министър Бачев да се справя със сложните задачи, пред които е изправен. Аз продължавам напред с музиката и всичко ново, което предстои“, написа перкусионистът.

Вельов разказа, че в музиката му предстои да издаде няколко песни. „С кубинката Ирения Васкес имаме съвместен латинопроект и имаме подготвени четири песни, които ще довърша идващите месеци и ще ги пуснем с видеоклип, посочи музикантът. Той отбеляза, че във връзка с проекта „Бог рок“ с Филип Аврамов също има няколко песни, за които не е стигнало времето да бъдат довършени в студио преди влизаното на Вельов в Министерството на културата.

„С бразилския ни проект „Amazona“, който е международен проект, базиран в България, имам да завърша в студио също две песни“, допълни той.

Бившият депутат от ГЕРБ Калин Вельов беше назначен за заместник министър на културата през септември 2024 от тогавашния служебен премиер Димитър Главчев. Двамата са отдавнашни приятели и заедно катерят планини. Заместник министрите се назначават от премиера, заместник-министър Калин Вельов бе избор на предишния премиер, коментира от Рим министърът на културата Мариан Бачев по повод напускането на ведомството от страна на Вельов. Заместник-министърът Калин Вельов не е част от този политически кабинет, посочи актьорът и политик от „Има такъв народ“. Като заместник-министри остават оперният певец и внук на Петър Слабаков Георги Суталтанов от квотата на ИТН, и археологът доц. Тодор Чобанов от ГЕРБ.

Бачев св очаква да назначи още един свой заместник.

Същевременно само три месеца след назначаването на предишния изпълнителен директор Национален фонд „Култура“ вече има нов шеф. Името на София Щерева се появи в сайта на фонда. А назначеният през февруари активист на „Има такъв народ“, преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) и тамплиер Красимир Димитров е подал оставка, мотивирана с „неспособност за справяне с работата“. Докато той ръководеше НФК, не стартира нито една програма. Фондът е един от ключовите институти, отговорни за финансово подпомагане на държавни и частни културни оператори.

София Щерева е магистър „Маркетинг“ и „Мениджмънт на търговската дейност“ и има дългогодишен опит в телекомуникационния сектор и медиите в България. Кариерата й започва в телевизия ББТ, където 1 година работи като изпълнителен продуцент, като успява да се издигне до търговски директор.

Била е и член на борда на директорите на ТВ 7. Седем години Щерева ръководи Дружеството за колективно управление на правата на продуцентите и изпълнителите на музика (ПРОФОН), но подаде оставка, след като в медийните среди се коментираше, че е изтеглила 1,2 млн. лв. за хонорари на певци и композитори от сметките на дружеството и ги е прехвърлила в три свои сметки.

София Щерева обяснила, че е предприела драстичния ход, тъй като в банковия ни сектор има отрицателни лихви по депозитите на стойност над 200 000 лева и така музикантите де факто губели пари. В крайна сметка разследващите органи не констатират нарушения и случаят беше потулен.

Това е поредната от безкрайни кадрови промени в Министерство на културата след встъпването в длъжност на Мариан Бачев в началото на 2025 г. Министърът отстрани главния секретар Тодор Керанов, зам.-министрите Амелия Гешева и Илко Ганев, директора на НФК Диана Димитрова, директора на НИНКН арх. Петър Петров, директора на Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“. Самият Бачев дава интервюта, но реално не е коментирал по същество цялостната политика на Министерство на културата.