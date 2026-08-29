29.08.2026 | 11:59

Мечка опустоши пчелин край Асеновград, изяде 150 кила мед за 7 нощи

30 кошера са повредени, стотици рамки са унищожени, а щетите надхвърлят 5300 евро

Кафява мечка е опустошавала пчелин край асеновградското село Сини връх в продължение на седем поредни нощи, като е повредила 30 кошера, унищожила е стотици пчелни рамки и е изяла около 150 килограма мед, съобщиха от Община Асеновград.

Щетите са оценени на повече от 5300 евро. Нападенията са регистрирани между 20 и 26 август 2026 г., като животното е влизало в имота през тъмната част на денонощието. След оглед на място е задействана процедура за обезщетяване на пострадалия собственик.

Пчелинът се намира в местността „Чотрова махала“ на приблизително 1250 метра надморска височина. Стопанството е разполагало с 54 пчелни семейства, настанени в общо 47 кошера. След поредицата от нощни посещения 30 от кошерите са намерени повредени или преобърнати. Оцелялата част от пчелина вече е преместена на друго място, за да бъде ограничен рискът от повторно проникване на животното.

Следите, открити около оградата, дават ясна представа откъде е преминавала мечката. На няколко места под съоръжението са намерени изровени дупки, през които според проверяващите животното е достигало до кошерите. По почвата са останали и характерни следи от утъпкване, включително участъци, където мечката е лежала. Пчелинът е бил обезопасен с дървена ограда с циментови колове и врата от оградна мрежа, но преградата не е спряла хищника.

Равносметката за стопанина включва далеч повече от изгубения мед. Унищожени са 300 плодникови рамки и още 200 магазинни рамки с восъчни основи, което означава сериозна загуба на оборудване и продукция. Към материалните поражения се прибавя нарушаването на нормалната работа на десетки пчелни семейства след преобръщането на кошерите. Точният ефект върху оцелелите семейства не е посочен в официалната информация на общината.

Специално сформирана комисия е инспектирала пораженията и е описала установеното на място. След приключване на огледа тя е отправила предложение до директора на РИОСВ – Пловдив засегнатият собственик да получи обезщетение. Решението за изплащането му не е обявено в съобщението на Община Асеновград. Размерът на констатираните щети към момента остава над 5300 евро.

Министерството на околната среда и водите поддържа процедура за установяване и компенсиране на щети, причинени от кафява мечка върху домашни животни и пчелини. При подобен случай стопанинът подава сигнал, след което комисия проверява следите, размера на пораженията и връзката им със защитения вид. Именно запазването на следите около нападнатия обект има значение за установяването на причинителя. При пчелина край Сини връх комисията е открила както следи по терена, така и местата, през които животното е преминавало под оградата.

Подобни посегателства върху пчелини са регистрирани и в други планински райони на страната. През май 2025 г. Флагман.бг съобщи за млада мечка, достигнала до пчелин над върбишкото село Тушовица и обърнала два кошера. Данни на екоинспекциите през годините показват редовни проверки след сигнали за щети върху селскостопанско имущество и домашни животни.