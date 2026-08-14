14.08.2026 | 21:06

Министърът на културата Евтим Милошев декларира 8 апартамента в София и 4 във Франция

Близо 480 хил. евро в банкова сметка е декларирал при встъпването си в длъжност

Министърът на културата Евтим Милошев е декларирал 8 апартамента в София, 4 имота във Франция и близо 480 000 евро в банкова сметка. Това става ясно от имуществената му декларация, подадена при встъпването му в длъжност.

Евтим Милошев е продуцент и медиен мениджър, който зае поста в Министерството на културата през май тази година. Според декларацията му той притежава апартамент от 134 кв. м в Сен-Жени-Пуйи, Франция, на границата с Швейцария. Миналата година са придобити още три имота в Париж, всеки с площ от 55 кв. м, като един е на името на министъра, а другите два са собственост на сина му Петър и съпругата му Христина Апостолова.

В София министърът е собственик на 8 апартамента, придобити след 2009 г. Сред тях са жилище от 163 кв. м, купено през 2021 г. за 929 000 евро, и друг апартамент от 186 кв. м, придобит година по-късно за над 531 000 евро. Милошев е декларирал още офис, ателие, парцели и два гаража в столицата.

На името на съпругата му Христина Апостолова са вписани апартамент в София, придобит през 2001 г., и парцел в община Шабла, купен през 2022 г. Семейството притежава и два парцела в пернишкото село Лева Река. Единственият деклариран автомобил е „Мерцедес“, придобит през 2024 г. за близо 26 000 евро, който също е собственост на Апостолова.

Банковият влог на министъра в България възлиза на 480 219 евро, а съпругата му има на влог в страната и чужбина общо над 17 000 евро. Семейството не е декларирало задължения, нито налични парични средства над 5000 евро.

Милошев е посочил и участие в няколко дружества. Той е едноличен собственик на „Дрийм Тийм Груп“, „Ангелски езици“, „Анрад-3“ и „Дрийм Тийм Филмс“. Притежава и 50% от „ДриймТийм Прадакшънс“ АД, „Цар Освободител Имоти“ и „Дрийм Тийм Театър“. В декларацията са посочени и две дружества, които министърът е напуснал.