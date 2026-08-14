14.08.2026 | 20:38

Потрес: Нощувките за „Евровизия“ в Бургас стигнаха 180 000 евро

Еуфория и аномалии в наемите: Започнаха първите резервации и запитвания за места за песенния конкурс

Денонощие след като Бургас беше избран за домакин на „Евровизия“, започнаха първите резервации и запитвания за места, казват от туристическия бранш. А обявите за апартаменти в интернет достигнаха до цени от 180 хиляди евро за 6 нощувки.

Ето как изглежда капацитетът на района според НСИ. 723 са местата за настаняване в Бургас. Леглата са почти 130 хиляди. Към юни 2026 г. местата за настаняване в Бургас са общо 723. Леглата са 127 753, а реализираните нощувки са 1 679 239, от които 1 291 890 са от чужди граждани. За миналата година най-много са пренощувалите в община Несебър – 1 466 539. В Бургас са 206 854, следван от Приморско със 158 890, Созопол със 127 242 и Поморие със 110 264.

От местата за настаняване – към капацитета на летищата. Проверка показва, че на ден летището в Бургас изпълнява средно по 80–90 полета. За сравнение – летище „Васил Левски“ изпълнява 170–200 полета на ден.

Запитвания, резервации и дори платени нощувки за май отчитат хотелиерите. Новината роди редица аномалии на пазара с наемите.

В една от най-популярните платформи за настаняване вече има обяви за отдаване на апартаменти в Бургас под наем. Проверка откри оферта за седмица в средата на май за 180 000 евро. Това не е продажната цена на жилището от 53 квадрата, а сумата за 6 нощувки. След няколко часа обявата изчезна.

„Има пазар, има търсене, има предлагане и всеки определя собствената си ценова политика“, казва Биляна Недева, управител на хотел. В нито една от публикуваните обяви за апартаменти под наем няма телефон за връзка. На писмените запитвания не получихме отговор от нито един от собствениците.

Оказа се , че голяма част от публикуваните обяви с цени от по над 1000 евро на нощувка се дават под наем само през месец май. За останалите 11 месеца от годината обяви за настаняване няма.

И докато едни се дават под наем за няколко седмици, се вижда огромна ценова разлика в имотите тип Airbnb. За сравнение – през май нощувката в апартамент 65 квадрата и с 4 легла е над 4 хиляди евро. Месец по-рано – през април 2027 г. – са обявени цени от 205 евро на вечер.

Хотелиери казват , че не предвиждат по-високи цени по време на конкурса.

„Нашите цени, нашите договори са подписани и публикувани много преди обявяването на Бургас за домакин на провеждането на Евровизия. Те са ясно видими и при нас категорично няма да има увеличение на цените конкретно“, казва представител на хотел.

„Нормална практика е в световен мащаб при такъв тип събития цените да бъдат завишени. За нашия хотел не мисля, че размерите ще бъдат такива , каквито излизат в интернет пространството“, коментира Биляна Недева, управител на хотел.

От настаняването към транспорта от чужбина до Бургас – три пъти по-малко са полетите към морския град в сравнение с тези в София. Затова от туристическия бранш смятат, че трябват спешни мерки.

„Летището в Бургас – днес там ще кацнат 60 самолета – чартъри, има само 2 самолета редовна линия. Държавата трябва да застане зад гърба на тази история, трябват преговори с авиокомпаниите, трябват редовни полети до Бургас“, посочва проф. Георги Рачев.

От местната власт в Бургас обясняват, че започват спешни срещи, свързани с логистиката за конкурса.