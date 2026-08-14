14.08.2026 | 18:07

17-годишната Михаела насъскала децата да убият Георги

Крещяла и насъсквала другите: "Трябва да му дадем един хубав урок! Да го направим инвалид този нещастник". Двете момичета налагали безмилостно несретника с колани

17-годишната ученичка от Стара Загора Михаела Генчева е главния инициатор да бъде подмамен и пребит до смърт 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Именно ученичката е била основния подстрекател тийнейджърите да инквизират зловещо клетника, който почина часове по-късно от раните си на 2 август.

Това става ясно от първите разпити на арестуваните младежи. Всички те сочат Михаела като основен идеолог на саморазправата с Георги от Кричим. Тя настояла гаджето й, който е с година по-малък от нея, и бандата му, да пребият от бой “този гаден педофил”. Очевидно, за да се докажат пред нея, тийнейджърите се настървяват до безобразие и налагат Кузев.

“Трябва да му дадем един хубав урок! Да го направим инвалид този нещастник”, казала Михаела, която подмамила Георги в чата. Самата тя също участвала в побоя и го ритала с кубинките си. След това разкървавила главата му с един от пироните на гривната си, твърди полицейски източник.

Михаела Генчева е ученичка в 10 клас в Професионалната гимназия по обществено хранене в Стара Загора, където учи кетъринг. От 2 години тя е проблемно дете, а сега дори е оставена на поправителен изпит по философия, който очевидно никога няма да вземе. Описват я като конфликтна и агресивна, имало е оплаквания, че тормози деца от по-малките класове в училището. Най-шокиращото е, че майка й е учителка. Тя е разделена с баща й Николай Генчев от няколко години. Знае се, че таткото я отглежда, а майката зарязала семейството и хукнала с друг мъж.

Читатели ни алармираха, че на видеата във „Феайсбук“ ясно се виждат две същества, които зверски налагат жертвата, но не са сред петимата арестувани за жестокото убийство. Едва ли е случайно, че в деня на престъплението полицейските сводки говореха за групичка от 8-10 хлапета, а пред съда стигнаха само петима.

Дали това са истинските извършители, или МВР си е избрало нещастниците с по-слаб гръб и прикрива останалите? На приложения запис ясно се виждат 2 момчета, които са с различни дрехи и лица от изправените пред съда. Те не са просто съучастници – единият зверски налага Георги по главата, а вторият го рита с нечовешка