20.04.2026 | 20:52

„Мяра“: На изборите Румен Радев е мобилизирал около 300 000 отчуждени от политиката българи

Електоралният профил на Прогресивна България е много сходен с този на ГЕРБ по отношение на демографската структура

Откъде дойде подкрепата за „Прогресивна България“? Демографските разбивки на „Мяра“ показват, че може би близо 200 хиляди гласа са дошли от ГЕРБ. Поне около 100 хиляди са дошли от хора, които твърдят, че на предходните избори са гласували за ПП-ДБ.

ПП-ДБ пък на свой ред сега са повишили резултата си за сметка на други демографски групи.

Гласувалите миналия път за „Възраждане“ буквално са се разполовили този път и близо 150 хиляди от тях са отишли при Радев. Сходна е картината при БСП – само че там даже повече от половината са отишли при Радев.

Повече от една пета от вота за Радев идва от негласували миналия път или гласували с „Не подкрепям никого“. Останалите идват от различни други сили.

Така се оказва, че Радев е мобилизирал около 300 хиляди отчуждени от политиката българи и е ясен победител в групата на иначе негласуващите или гласуващите за пръв път. Отчетливо на второ място там е ПП-ДБ. Формацията заема ясно второ място и сред най-младите (18-30-годишните). Факт е обаче, че и в тази група ПБ убедително води – съответно с една трета от вота, срещу една пета за ПП-ДБ.

Специално за Българската национална телевизия „Мяра“ попита как са гласували онези, които твърдят, че са участвали в протестите от края на миналата година. И тук водач е Радев – с над една трета от вота, но близо зад него с над 26% от гласовете на протеста са неговите домакини от ПП-ДБ. Разбира се, в такива въпроси винаги има и висока степен на декларативност.

Като цяло, електоралният профил на новата партия е много сходен с този на ГЕРБ по отношение на демографската структура, т.е. близък до средната структура на вота въобще. И двете партии, разбира се, са по-слабо представени сред различните от българския етнос, като в същото време при Радев в момента има и повече млад вот – което е характерно за нови играчи и протестно гласуване.

Пак за БНТ, „Мяра“ прегледа дали гласуващите са избирали „за“ някого, или по-скоро „срещу“ някого. По около една десета от вота и при Радев, и при ПП-ДБ е именно протестно ориентиран.

За Нова „Мяра“ прегледа кога е взето решението за гласуване. Оказва се, че този път цели 25% са взели решението в последните дни или дори в самия ден на вота. Това прави близо 800 хиляди души и създава условия за практическа непредвидимост.

Анализ на социологическата агенция „Мяра“