20.04.2026 | 14:15

Сарафов и Пеевски рекетират Радев?

Още снощи в прокуратурата е започнало интензивно ровене в чекмеджетата и папките, за да се види какво „има“ за хората от „Прогресивна България“

Дълбоката власт на дълбоката държава – т.е.на Делян Пеевски – си е все така окопана в прокуратурата. Още снощи е започнало интензивно ровене в чекмеджетата и папките, за да се види какво „има“ за хората на Румен Радев – и най-вече какво може (и трябва) да бъде свалено от трупчетата и активирано.

Именно тези „преписчици“ ще бъдат основата за пазарлъка, който Корпулентния се надява да реализира с Румен Радев. В тази връзка трябва да посочим два ключови казуса. Първият – и безспорно водещият – е договорът с „Боташ“. Откакто държавната „Булгартрансгаз“ спря да плаща поради сериозен недостиг на средства, дългът ни към турската страна ескалира до ниво няколкостотин милиона долара. Въпрос само на време е „Боташ“ да предяви арбитражен иск срещу държавната газопреносна компания, която според редица експерти е вече в технически фалит.

След като по делото бе разпитан „Капитан Катамаран“ (ексминистъра Росен Христов), нищо повече не се случи и не се разбра. Прокуратурата удобно вече трета година „джурка“ делото, като нарочно не привлича обвиняеми. Така нейните господари и собственици – т.е. Пеевски и вече недотам Бойко Борисов – си запазват възможността за долнопробни пазарлъци с новия силен в политиката.

Вторият казус вече касае Радев лично и непосредствено. Става въпрос за делото, по което Иван Гешев приложи (и после публикува) СРС-та по отношение на действащия президент през 2020. След като това породи безпрецедентен скандал, Гешев смирено отбеляза, че ние „ще чакаме да му изтече мандатът“ – а с него и абсолютният имунитет. Мандатът вече изтече, а дали – и кой – ще чака или ще действа, предстои скоро да разберем.

Проверка установи, че това дело е прекратено още в края на 2024 – но лицето Б.Б. Сарафов може да го възобнови за един ден, само с едно драсване на химикалката – доколкото прекратяването не е преминавало през съдебен контрол.