20.04.2026 | 18:35

Без Мента в парламента: Йордан Цонев остава извън НС за първи път от 2001 г. (видео)

Това е прекият резултат от мащабните полицейски акции срещу купуваето на гласове във Варна и Велико Търново

Депутатът от ДПС Йордан Цонев, повече известне като Данчо Ментата, няма да влезе в 52 -ото Народно събрание. Разпределението на мандатите след 100% обработени протоколи в ЦИК е показало, че ДПС няма да има народни представители в 14 избирателни района на страната.

Окончателните данни трябва да бъдат обявени от ЦИК в следващите дни.

Два от тях регионите без представителство на ДПС ще са Варна и Велико Търново, където Цонев беше водач на листата на ДПС.

В тези два избирателни района МВР осуети мащабно купуване на гласове. Във Варна бяха хванати рекордните 200 000 евро, разпределени в пликове и списъци на избиратели. Човекът, който е дал парите на купувачите, предвидливо е напуснал страната. Полицията разследва организирана престъпна група, специализирана в изборни нарушения. В старата столица преди дни бяха открити пари и списъци на избиратели в автомобила на кандидат-депутат. Последният не беше арестуван заради имунитета си.

Йордан Цонев беше един от водещите депутати на ДПС в последните двадесет години, като е ръководил Бюджетната комисия на Народното събрание и е бил зам.-председател на парламента.

Политическата му кариера започва още през 1997 г. – тогава той е ключов кадър на СДС, но беше изключен от партията, в края на мандата на Иван Костов, заедно с Христо Бисеров.

Двамата бяха направили опит да влязат в парламента през 2001 г., но без успех. Четири години по-късно станаха кандидати на Движението за права и свободи, по време на управлението му от Ахмед Доган.

През 2024 г. при разпада на ДПС Йордан Цонев избра да остане в лагера на Делян Пеевски.

В края на 2025 г. Цонев и Делян Добрев бяха хората, които ръководеха прословутото заседание на Финансовата комисия в опит за скоростно приемане на Бюджет 2026. Това беше моментът, в който протестната вълна срещу кабинета „Желязков“ избухна най-остро и доведе до оставката на кабинета.