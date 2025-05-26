Над 600 000 българи нито учат, нито работят

Данните обяви тази седмица НСИ. Мъжете в групата на неактивните са малко над 464 000, а близо 600 000 са жени и представляват 26,7% от населението в същата възрастова група.

За същия период през 2024 г. хората от тази възрастова група са били по-малко. Тогава те са били близо 1 040 000, като тенденцията за повече жени се запазва – те са 587 400, докато мъжете са малко над 450 000 души.

Добрата новина е, че значително е намалял делът на т.нар. обезкуражени – хората, които желаят да работят, но не търсят активно, тъй като смятат, че няма да намерят подходяща работа. През първото тримесечие те са малко над 14 000 или 1.3% от неактивните лица в същата възрастова група между 15-64 г. За същия период на миналата година, те са били близо 31 000, или сега има спад с близо 17 000 души.