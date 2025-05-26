26.05.2025 | 11:06
Над 600 000 българи нито учат, нито работят
Значително е намалял делът на т.нар. обезкуражени

1,062 млн. българи на възраст 15-64 г. са икономически неактивни, като 42.9% от тях са неактивни поради участие в образование или обучение. Това означава, че над 600 000 българи в активна възраст нито учат, нито работят.

Данните обяви тази седмица НСИ. Мъжете в групата на неактивните са малко над 464 000, а близо 600 000 са жени и представляват 26,7% от населението в същата възрастова група.

За същия период през 2024 г. хората от тази възрастова група са били по-малко. Тогава те са били близо 1 040 000, като тенденцията за повече жени се запазва – те са 587 400, докато мъжете са малко над 450 000 души.

Добрата новина е, че значително е намалял делът на т.нар. обезкуражени – хората, които желаят да работят, но не търсят активно, тъй като смятат, че няма да намерят подходяща работа. През първото тримесечие те са малко над 14 000 или 1.3% от неактивните лица в същата възрастова група между 15-64 г. За същия период на миналата година, те са били близо 31 000, или сега има спад с близо 17 000 души.

Обезкуражените лица от мъжки пол в началото на тази година са 8500, спрямо почти 18 000 за 2024 г. Значително са намалели и обезкуражените жени – малко под 6000 са първото тримесечие на 2025 г., при 12 900 за първото тримесечие на 2024 г.

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