26.05.2025 | 11:06
Над 600 000 българи нито учат, нито работят
Значително е намалял делът на т.нар. обезкуражени
1,062 млн. българи на възраст 15-64 г. са икономически неактивни, като 42.9% от тях са неактивни поради участие в образование или обучение. Това означава, че над 600 000 българи в активна възраст нито учат, нито работят.
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