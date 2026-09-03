03.09.2026 | 16:46

Не е виц: Пак искат имунитета на вечно подсъдим, но неосъден депутат на Пеевски

Димитър Аврамов е уникален случай на депутат -ветеран в седми поред парламент.

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител от ДПС Димитър Аврамов. Целта е да се даде разрешение за продължаване на наказателното производство срещу него пред Върховния касационен съд (ВКС), съобщиха в четвъртък от Софийска градска прокуратура.

Започнал като народен представител от ГЕРБ, преминал през ДПС на Доган и финиширал при ДПС – Пеевски, Аврамов е уникален случай на депутат -ветеран в седми поред парламент. Имунитетът му е искан от трима ръководители на държавното обвинение: Иван Гешев, Борислав Сарафов, а сега и Стефанова.

За пръв път Аврамов е арестуван през 2012 г. , когато е народен представител от ГЕРБ, по обвинения за търговия с влияние – разследващите твърдят, че е поискал 100 хил. лв. За броени часове лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов го изхвърля от партийните редици.

Процесът започва през 2013 г. в Софийския градски съд. Делото е прекратено веднага и върнато на прокуратурата за отстраняване на нарушения.

Следва ново внасяне на материалите. Този път делото тръгва и финишира на първа инстанция през 2016 г. като Аврамов е оневинен.

Прокуратурата обжалва. Година по-късно апелативният съд връща делото за ново разглеждане на първа инстанция. Така всичко започва отначало. Междувременно обаче Аврамов отново е станал депутат, този път от ДПС. И тъй като е с имунитет, се налага процесът да спре за известно време. Заседанията са възобновени през пролетта на 2018 г., но еднократно. Делото отново е прекратено и върнато на прокуратурата, отново за отстраняване на нарушения. Следва обжалване, но през май 2018 г. апелативният съд окончателно потвърждава прекратяването, постановено от първата инстанция.

Междувременно през 2017 г. ГЕРБ прокара промени, според които всички т.нар. корупционни дела, както и тези срещу лицата с имунитет, какъвто е Аврамов, са пратени в специализирания съд.

Там всичко започва отначало през пролетта на 2020 г. Само година по-късно обаче спецсъдът е закрит. И така делото отново се прехвърля в градския съд. Следват над 40 заседания, както и няколко спирания, вероятно заради множеството избори и съответно поредното добиване на имунитет.

Така чак през пролетта на 2024 г. се стига до втората присъда на първа инстанция. Този път решението е, че Аврамов е виновен и е осъден на 1 година условно с изпитателен срок.

Следва обжалване. С присъда на Апелативен съд-София от октомври 2025 г. е отменена присъда на Софийския градски съд в оправдателната част и Аврамов е признат за виновен за извършено в съучастие с друго лице престъпление – търговия с влияние, като в останалата осъдителна част присъдата е потвърдена, посочват от държавното обвинение в сегашното искане за снемане на имунитета на Аврамов. Присъдата на Апелативен съд-София е обжалвана пред ВКС.

С решение на Централната избирателна комисия от 24 април 2026 г. Д.А. е обявен за избран за народен представител и след положената клетва на 30 април 2026 г. се явява лице с имунитет.

Продължаването на вече образуваното наказателно преследване срещу него пред ВКС е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител, посочиха още от прокуратура.