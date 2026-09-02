02.09.2026 | 10:27

Кандев и раздор в Демократична България провалят Гюров на вота

Тежки разговори до среднощ е имало по партийните сбирки с лидерите на ДСБ Радан Кънев и на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов

Два са факторите, които ще тежат на Андрей Гюров като воденичен камък в битката за президентските избори.

Единият е вицето Георги Кандев, а другият – разцеплението в ДСБ и „Да, България“ по въпроса точно двамата ли трябвало да бъдат кандидатите на жълтопаветната общност.

Гюров и Кандев правят собствена кампания за президентските избори още от времето, когато първият беше служебен министър-председател, а вторият – главен секретар на МВР. Тогава екипът им ги лансира ударно в социалните мрежи като държавници и борци с корупцията. След като напуснаха постовете си, Гюров и Кандев останаха заедно по различни спортни и обществени инициативи. Двамата са от Гоце Делчев, родени са в една и съща година, приятели са от деца и съученици.

Бизнесменът Гюров стана известен като депутат от „Продължаваме промяната“ и шеф на парламентарната им група, а полицаят Кандев беше издигнат до директор на МВР в Благоевград при Кирил Петков, а после беше пратен на сянка като като полицейско аташе в Белград. Нито един от двамата няма нищо общо с ДСБ и „Да, България“, които са всъщност са софийските партии и представители на либералната и демократична общност. Това е един от мотивите на привържениците на ДСБ и „Да, България“ да негодуват срещу подкрепата на коалицията ДБ за Гюров и Кандев. Тежки разговори до среднощ е имало по партийните сбирки с лидерите на ДСБ Радан Кънев и на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, твърди изданието „Филтър“.

Отговорни фактори в двете партии, включително и депутати, публично заявили, че няма да работят за Гюров и Кандев, защото не се вписвали във визията им за бъдещи президент и вицепрезидент. Те отдавна настоявали това да бъде човек от културните или дипломатическите среди, който не е бил обвързан с партия и може да привлече хора от периферията извън гласуващите традиционно за ПП и ДБ. Спрягаха се имената на писателите Захари Карабашлиев и Георги Господинов, обсъждани са и други, но в крайна сметка „Продължаваме промяната“ и лично Асен Василев надделели за обща кандидатура.

Неслучайно подкрепа за Гюров не дойде до последно от ДБ, а Мирчев, Божанов и Кънев отговаряха уклончиво на въпросите за това. Според запознати са имали информация, че ГЕРБ няма да издига собствен кандидат, а привържениците им ще гласуват с отвращение за Гюров и Кандев.

На последните избори ПП и ДБ спечелиха заедно 408 хиляди гласа, което ги прати на трето място след ПБ и ГЕРБ. Според вътрешните анализи и опозиционерите в ДБ Гюров и Кандев ще имат по-малко на президентските избори заради партийната обвързаност на първия и спорната репутация на втория. С този резултат двамата нямали шанс, дори да отидат на балотаж срещу Илияна Йотова.

От „Продължаваме промяната“ наложили Гюров за президент, ДБ се съгласили, но настоявали да посочат поне вицепрезидента. Андрей Гюров обаче бил непреклонен и настоявал това да е приятелят му от детинство Георги Кандев. Това още повече разколебало редиците на ДБ за подкрепа на двойката. Освен в ДБ Кандев има противници и в „Продължаваме промяната“, показа проучване на „Филтър“. Един от тях е не кой да е, а най-големият спец по правото и вътрешната сигурност в парламентарната им група Бойко Рашков. Точно той го издигнал през 2021 г. до директор на МВР в Благоевград, но тогава за него лобирали хора от обкръжението на президента Румен Радев. Рашков не бил доволен от работата на Кандев още тогава, а доклади на „Вътрешна сигурност“ затвърдили мнението му, че не е подходящ. Последният скандал, в който Кандев се замеси, беше с бившия затворник и настоящ бизнесмен Юлиян Христов-Картофа. Бившият главен секретар обяви във Фейсбук, че го заплашват от името на Христов, чиято фирма беше монополизирала пътната помощ през 2025 година. След избухването на скандала МВР започна да разследва случая по време на служебния кабинет, но с неохота. Прокуратурата все пак го обвини в присвояване на скъпи автомобили, а Картофа избяга. От нелегалност даде интервю за подкаст, в което твърдеше, че е давал подкупи на Кандев.